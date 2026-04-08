Украинские полярники засняли в Антарктиде необычную белую радугу

Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" показали белую радугу и рассказали об особенностях этого природного явления.

Белая радуга в Антарктиде: почему она такая

Фотографии обнародовал Национальный антарктический научный центр.

По словам ученых, радуга бывает не только разноцветной, но и белой. Это связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет: они очень мелкие.

В больших каплях происходит разделение белого света на разные цвета видимого спектра. Каждый пучок распространяется по своей траектории, не смешиваясь с другими. Так радуга приобретает яркие краски.

Если капли уменьшаются, то световые пучки смешиваются (происходит сильная дифракция). Тогда цвета становятся менее выраженными вплоть до полного побледнения.

Иногда наружный край белой радуги может быть "окрашен" в оранжевый цвет, а нижний — в фиолетовый.

По словам ученых, белую радугу также называют туманной, ведь она появляется во время подсветки слабого тумана, который и состоит из упомянутых микрокапельок.