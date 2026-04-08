Украинские полярники засняли в Антарктиде необычную белую радугу

Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" показали белую радугу и рассказали об особенностях этого природного явления.
Главные тезисы
- Белая радуга в Антарктиде является результатом преломления и рассеяния света через мелкие капли воды, создавая эффект цветового отделения.
- Радуга может быть не только разноцветной, но и белой в зависимости от размера капель воды: чем они мельче, тем менее выраженными становятся цвета видимого спектра.
Белая радуга в Антарктиде: почему она такая
Фотографии обнародовал Национальный антарктический научный центр.
В больших каплях происходит разделение белого света на разные цвета видимого спектра. Каждый пучок распространяется по своей траектории, не смешиваясь с другими. Так радуга приобретает яркие краски.
Если капли уменьшаются, то световые пучки смешиваются (происходит сильная дифракция). Тогда цвета становятся менее выраженными вплоть до полного побледнения.
Иногда наружный край белой радуги может быть "окрашен" в оранжевый цвет, а нижний — в фиолетовый.
По словам ученых, белую радугу также называют туманной, ведь она появляется во время подсветки слабого тумана, который и состоит из упомянутых микрокапельок.
