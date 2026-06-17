Украинские полярники засняли в Антарктиде уникальное атмосферное явление — фото

На станции Вернадского засняли редкие перламутровые облака

Фотографии явления Национальный антарктический научный центр обнародовал в Фейсбуке.

Ученые отметили, что перламутровые облака даже через год в экспедиции не всегда можно увидеть, потому что для их формирования нужны несколько условий.

Они объяснили, что "большинство облаков, которые мы наблюдаем на небе, живут в тропосфере. Это нижний влажный слой атмосферы, и он является кухней для большинства погодных явлений".

Но перламутровые облака формируются в следующем слое — стратосфере, на высотах 15–30 км. Там уже в основном сухо. Поделиться

Требуются три условия для такого уникального природного явления:

Первое условие: в стратосферу должен попасть поток влажного воздуха. Его туда "забросают" сильные тропосферные циклоны или горные волны — когда поток натыкается на высокий горный хребет, "уходит" вверх, огибает его и "падает" вниз. В настоящее время верхушка волны оказывается в стратосфере. По их словам, "второе условие: очень низкие температуры (-50°C и ниже), которые быстро превращают влагу в кристаллики льда или мельчайшие капельки переохлажденной воды. Также "помогают" сильные ветры. И когда влага уже попала в стратосферу и превратилась в миллионы частиц льда, их еще нужно "раскрасить". Поэтому третье условие — солнце. Его лучи отражаются от кристалликов так, что возникает оптический эффект иризации.

Впрочем, заметили они, есть нюанс: чтобы подсвечивать облака разными цветами, солнце должно находиться на несколько градусов ниже горизонта. То есть сходить или заходить. Днем же, на фоне рассеянного света, переливы почти не видны, ведь стратосферные облака очень тонкие.

По словам полярников, перламутровые облака являются любимым атмосферным явлением главы нынешней, 31-й экспедиции Анжелики Ганчук, поэтому она избрала их одним из элементов официального шеврона команды.

Как отметила Ганчук, "с точки зрения процессов в атмосфере это уникальное явление, но и просто для нашего человеческого глаза что-то магическое. Когда такое наблюдаешь, то будто затрагиваешь что-то, что казалось невозможным".