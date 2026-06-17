Українські полярники зазнімкували в Антарктиді унікальне атмосферне явище — фото

На станції Вернадського зазнімкували перламутрові хмари

Світлини явища Національний антарктичний науковий центр оприлюднив у Фейсбуці.

Науковці зауважили, що перламутрові хмари навіть за рік в експедиції не завжди можна побачити, бо для їх формування потрібні кілька умов.

Вони пояснили, що "більшість хмар, які ми спостерігаємо на небі, "живуть" у тропосфері. Це нижній вологий шар атмосфери, і він є "кухнею" для більшості погодних явищ".

Але перламутрові хмари формуються в наступному шарі — стратосфері, на висотах 15–30 км. Там уже переважно сухо. Поширити

Потрібно три умови для такго унікального природного явища:

Тож перша умова: до стратосфери має потрапити потік вологого повітря. Його туди "закидають" сильні тропосферні циклони або гірські хвилі — коли потік натикається на високий гірський хребет, "йде" вгору, огинає його та "падає" вниз. У цей час верхівка хвилі опиняється в стратосфері. За їхніми словами, "друга умова: дуже низькі температури (-50°C і нижче), які швидко перетворюють вологу на кристалики льоду чи найдрібніші крапельки переохолодженої води. Також "допомагають" сильні вітри". І коли волога вже потрапила в стратосферу й перетворилася на мільйони часточок льоду, їх ще треба "розфарбувати". Тож третя умова — сонце. Його промені відбиваються від кристаликів так, що виникає оптичний ефект іризації.

Втім, зауважили вони, є нюанс: щоб підсвічувати хмари різними кольорами, сонце має перебувати на кілька градусів нижче горизонту. Тобто сходити чи заходити. Вдень же, на тлі розсіяного світла, переливи майже не видно, адже стратосферні хмари дуже тонкі.

За словами полярників, перламутрові хмари є улюбленим атмосферним явищем очільниці нинішньої, 31-ї експедиції Анжеліки Ганчук, тому вона обрала їх одним із елементів офіційного шеврона команди.

Як зазначила Ганчук, "з погляду процесів в атмосфері це унікальне явище, але і просто для нашого людського ока щось магічне. Коли таке спостерігаєш, то ніби торкаєшся чогось, що здавалося неможливим".