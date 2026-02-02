Украинские предприниматели могут воспользоваться Правительственным пакетом энергетической поддержки — кто имеет право
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинские предприниматели могут воспользоваться Правительственным пакетом энергетической поддержки — кто имеет право

Юлия Свириденко
Кабмин
Читати українською

Со 2 февраля ФЛПы могут оформить от 7 500 грн безвозвратной помощи от государства в поддержку работы в сложных энергетических условиях.

Главные тезисы

  • Украинские ФЛП и предприниматели могут получить финансовую помощь от государства на закупку энергооборудования и оплату топлива для генераторов.
  • Правительственный пакет энергетической поддержки поможет малому и среднему бизнесу работать в сложных энергетических условиях.

Правительственный пакет энергетической поддержки поможет предпринимателям

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отныне предприниматели могут воспользоваться правительственным пакетом энергетической поддержки. Чтобы частично компенсировать затраты и продолжать работать в сложных энергетических условиях, малый и средний бизнес, работающий в социально важных областях — аптеки, магазины, пекарни, кафе, мастерские и другие услуги первой нужды, уже может подавать заявки на государственную поддержку.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Так, ФЛП 2-3 групп, имеющих по меньшей мере одного наемного работника, могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь от 7500 до 15000 грн — в зависимости от количества работников.

Средства можно использовать для приобретения или ремонта генераторов и другого энергооборудования, аккумуляторов, инверторов, зарядных станций, солнечных панелей и комплектующих. Также за эти средства можно покупать топливо для генераторов и оплачивать электроэнергию для автономной работы во время отключений.

Программа работает по принципу грантов «Собственное дело». Подать заявку можно онлайн через портал «Действие» — в категории «Предпринимательство», на странице услуги «Помощь ФЛП на энергостойкость».

После автоматической проверки данных средства будут зачислены на Действие.

Также микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9%. Разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредит предоставляется сроком до 3 лет. Средства могут быть направлены на генерационное оборудование: когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Чтобы получить кредит, необходимо соответствовать критериям программы «Доступные кредиты 5-7-9%», подать заявку в банк-партнер программы, пройти оценку и получить решение банка.

Прием заявок уже приступили к 17 банкам-партнерам, другие банки будут присоединяться к программе в ближайшее время. В целом кредитование будет осуществляться через 43 банка по всей стране, а заявки на энергокредиты будут рассматриваться приоритетно.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство утвердило программу выплат украинцам в рамках пакета "Зимней поддержки"
Юлия Свириденко
Свириденко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин утвердил проект закона о новых контрактах для военнослужащих Сил обороны Украины
Денис Шмыгаль
ВСУ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин пообещал расселять ВПЛ в госнедвижимости и объектах АРМА
Юлия Свириденко
ВПЛ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?