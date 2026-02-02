Украинские предприниматели могут воспользоваться Правительственным пакетом энергетической поддержки — кто имеет право

Со 2 февраля ФЛПы могут оформить от 7 500 грн безвозвратной помощи от государства в поддержку работы в сложных энергетических условиях.
Главные тезисы
- Украинские ФЛП и предприниматели могут получить финансовую помощь от государства на закупку энергооборудования и оплату топлива для генераторов.
- Правительственный пакет энергетической поддержки поможет малому и среднему бизнесу работать в сложных энергетических условиях.
Правительственный пакет энергетической поддержки поможет предпринимателям
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Так, ФЛП 2-3 групп, имеющих по меньшей мере одного наемного работника, могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь от 7500 до 15000 грн — в зависимости от количества работников.
Программа работает по принципу грантов «Собственное дело». Подать заявку можно онлайн через портал «Действие» — в категории «Предпринимательство», на странице услуги «Помощь ФЛП на энергостойкость».
После автоматической проверки данных средства будут зачислены на Действие.
Также микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9%. Разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.
Кредит предоставляется сроком до 3 лет. Средства могут быть направлены на генерационное оборудование: когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.
Чтобы получить кредит, необходимо соответствовать критериям программы «Доступные кредиты 5-7-9%», подать заявку в банк-партнер программы, пройти оценку и получить решение банка.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-