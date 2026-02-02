Украинские предприниматели могут воспользоваться Правительственным пакетом энергетической поддержки — кто имеет право

Со 2 февраля ФЛПы могут оформить от 7 500 грн безвозвратной помощи от государства в поддержку работы в сложных энергетических условиях.

Правительственный пакет энергетической поддержки поможет предпринимателям

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отныне предприниматели могут воспользоваться правительственным пакетом энергетической поддержки. Чтобы частично компенсировать затраты и продолжать работать в сложных энергетических условиях, малый и средний бизнес, работающий в социально важных областях — аптеки, магазины, пекарни, кафе, мастерские и другие услуги первой нужды, уже может подавать заявки на государственную поддержку. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Так, ФЛП 2-3 групп, имеющих по меньшей мере одного наемного работника, могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь от 7500 до 15000 грн — в зависимости от количества работников.

Средства можно использовать для приобретения или ремонта генераторов и другого энергооборудования, аккумуляторов, инверторов, зарядных станций, солнечных панелей и комплектующих. Также за эти средства можно покупать топливо для генераторов и оплачивать электроэнергию для автономной работы во время отключений.

Программа работает по принципу грантов «Собственное дело». Подать заявку можно онлайн через портал «Действие» — в категории «Предпринимательство», на странице услуги «Помощь ФЛП на энергостойкость».

После автоматической проверки данных средства будут зачислены на Действие.

Также микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9%. Разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредит предоставляется сроком до 3 лет. Средства могут быть направлены на генерационное оборудование: когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Чтобы получить кредит, необходимо соответствовать критериям программы «Доступные кредиты 5-7-9%», подать заявку в банк-партнер программы, пройти оценку и получить решение банка.