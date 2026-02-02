Українські підприємці можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки — хто має право

З 2 лютого ФОПи можуть оформити від 7 500 грн безповоротної допомоги від держави на підтримку роботи в складних енергетичних умовах.
Головні тези:
- Підприємці України можуть отримати безповоротну допомогу від держави на підтримку роботи в складних енергетичних умовах.
- ФОПи можуть отримати фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на закупівлю енергообладнання та оплату палива для генераторів.
Урядовий пакет енергетичної підтримки допоможе підприємцям
Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Так, ФОПи 2-3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.
Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» — у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».
Після автоматичної перевірки даних кошти будуть зараховані на «Дія.Картку».
Також мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.
Кредит надається на строк до 3 років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання: когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.
Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми «Доступні кредити 5-7-9%», подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку.
