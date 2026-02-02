Українські підприємці можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки — хто має право
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українські підприємці можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки — хто має право

Юлія Свириденко
Уряд

З 2 лютого ФОПи можуть оформити від 7 500 грн безповоротної допомоги від держави на підтримку роботи в складних енергетичних умовах.

Головні тези:

  • Підприємці України можуть отримати безповоротну допомогу від держави на підтримку роботи в складних енергетичних умовах.
  • ФОПи можуть отримати фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на закупівлю енергообладнання та оплату палива для генераторів.

Урядовий пакет енергетичної підтримки допоможе підприємцям

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Відсьогодні підприємці можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки. Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах — аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої потреби, вже може подавати заявки на державну підтримку.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Так, ФОПи 2-3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, акумуляторів, інверторів, зарядних станцій, сонячних панелей та комплектуючих. Також за ці кошти дозволяється купувати пальне для генераторів та оплачувати електроенергію для автономної роботи під час відключень.

Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» — у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».

Після автоматичної перевірки даних кошти будуть зараховані на «Дія.Картку».

Також мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредит надається на строк до 3 років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання: когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми «Доступні кредити 5-7-9%», подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку.

Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом. Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуть пріоритетно.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд затвердив програму виплат українцям у межах пакета "Зимової підтримки"
Юлія Свириденко
Свириденко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд затвердив проєкт закону щодо нових контрактів для військовослужбовців Сил оборони України
Денис Шмигаль
ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд пообіцяв розселяти ВПО у держнерухомості та об'єктах АРМА
Юлія Свириденко
ВПО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?