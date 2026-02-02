Українські підприємці можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки — хто має право

З 2 лютого ФОПи можуть оформити від 7 500 грн безповоротної допомоги від держави на підтримку роботи в складних енергетичних умовах.

Урядовий пакет енергетичної підтримки допоможе підприємцям

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Відсьогодні підприємці можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки. Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах — аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої потреби, вже може подавати заявки на державну підтримку. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

Так, ФОПи 2-3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, акумуляторів, інверторів, зарядних станцій, сонячних панелей та комплектуючих. Також за ці кошти дозволяється купувати пальне для генераторів та оплачувати електроенергію для автономної роботи під час відключень.

Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» — у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».

Після автоматичної перевірки даних кошти будуть зараховані на «Дія.Картку».

Також мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредит надається на строк до 3 років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання: когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми «Доступні кредити 5-7-9%», подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку.