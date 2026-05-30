Украинские производители оружия получат новые льготы для расширения производства

Кабинет Министров Украины упростил процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукциона для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Норма будет действовать на период военного положения.
Главные тезисы
- Упрощение процедуры передачи государственного имущества в аренду поможет украинским производителям оружия быстрее расширять производство.
- Новые налоговые льготы способствуют развитию производства критически важного вооружения для сил обороны.
Украинские оружейники получили новые налоговые льготы
Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По словам Свириденко, новый механизм разработан для производителей, обеспечивающих Силы обороны критически важным вооружением.
Льготными условиями аренды государственного имущества смогут воспользоваться разработчики ракетного вооружения, взрывчатых материалов и новых образцов оружия.
По словам главы правительства, такие шаги позволят значительно ускорить производственные процессы в оборонном секторе.
Ожидается, что решение поможет отечественному ОПК более оперативно запускать новые производственные площадки и наращивать объемы выпуска оружия для нужд фронта.
Ранее Кабмин выделил еще около 11 млрд гривен на закупку и производство оружия. Дополнительные 10,8 млрд. гривен удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета за счет налогов и лицензионных сборов от игорного бизнеса.
