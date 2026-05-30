Украинские производители оружия получат новые льготы для расширения производства

Кабинет Министров Украины упростил процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукциона для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Норма будет действовать на период военного положения.

Главные тезисы

  • Упрощение процедуры передачи государственного имущества в аренду поможет украинским производителям оружия быстрее расширять производство.
  • Новые налоговые льготы способствуют развитию производства критически важного вооружения для сил обороны.

Украинские оружейники получили новые налоговые льготы

Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, новый механизм разработан для производителей, обеспечивающих Силы обороны критически важным вооружением.

Льготными условиями аренды государственного имущества смогут воспользоваться разработчики ракетного вооружения, взрывчатых материалов и новых образцов оружия.

Воспользоваться упрощенной процедурой позволят не всем компаниям. Аренда без аукциона будет доступна только предприятиям, которые определены критически важными для экономики и включены Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.

По словам главы правительства, такие шаги позволят значительно ускорить производственные процессы в оборонном секторе.

Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно, и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильной и вооруженной.

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Ожидается, что решение поможет отечественному ОПК более оперативно запускать новые производственные площадки и наращивать объемы выпуска оружия для нужд фронта.

Ранее Кабмин выделил еще около 11 млрд гривен на закупку и производство оружия. Дополнительные 10,8 млрд. гривен удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета за счет налогов и лицензионных сборов от игорного бизнеса.

