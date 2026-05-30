Українські виробники зброї отримають нові пільги для розширення виробництва

Кабінет міністрів України спростив процедуру передачі державного майна в оренду без проведення аукціону для підприємств оборонно-промислового комплексу. Норма діятиме на період воєнного стану.
Головні тези:
- Впровадження спрощеної процедури оренди державного майна допоможе українським виробникам зброї швидше розширювати виробництво.
- Нові податкові пільги сприятимуть розвитку виробництва критично важливого озброєння для Сил оборони.
Українські зброярі отримали нові податкові пільги
Про це заявила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, новий механізм розроблений для виробників, які забезпечують Сили оборони критично важливим озброєнням.
Пільговими умовами оренди державного майна зможуть скористатися розробники — ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.
За словами очільниці уряду, такі кроки дозволять значно прискорити виробничі процеси в оборонному секторі.
Очікується, що рішення допоможе вітчизняному ОПК оперативніше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати обсяги випуску зброї для потреб фронту.
Раніше Кабмін виділив ще майже 11 млрд гривень на закупівлю та виробництво зброї. Додаткові 10,8 млрд гривень вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету за рахунок податків та ліцензійних зборів від грального бізнесу.
