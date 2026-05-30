Українські виробники зброї отримають нові пільги для розширення виробництва
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українські виробники зброї отримають нові пільги для розширення виробництва

Юлія Свириденко
Кабмін

Кабінет міністрів України спростив процедуру передачі державного майна в оренду без проведення аукціону для підприємств оборонно-промислового комплексу. Норма діятиме на період воєнного стану.

Головні тези:

  • Впровадження спрощеної процедури оренди державного майна допоможе українським виробникам зброї швидше розширювати виробництво.
  • Нові податкові пільги сприятимуть розвитку виробництва критично важливого озброєння для Сил оборони.

Українські зброярі отримали нові податкові пільги

Про це заявила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, новий механізм розроблений для виробників, які забезпечують Сили оборони критично важливим озброєнням.

Пільговими умовами оренди державного майна зможуть скористатися розробники — ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.

Скористатися спрощеною процедурою дозволять не всім компаніям. Оренда без аукціону буде доступна лише для підприємств, які визначені критично важливими для економіки та включені Міністерством оборони до реєстру виконавців державних контрактів.

За словами очільниці уряду, такі кроки дозволять значно прискорити виробничі процеси в оборонному секторі.

Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Очікується, що рішення допоможе вітчизняному ОПК оперативніше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати обсяги випуску зброї для потреб фронту.

Раніше Кабмін виділив ще майже 11 млрд гривень на закупівлю та виробництво зброї. Додаткові 10,8 млрд гривень вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету за рахунок податків та ліцензійних зборів від грального бізнесу.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня
кешбек
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для всіх українських жінок
Юлія Свириденко
Кабмін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін спрямував додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння
Юлія Свириденко
Кабмін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?