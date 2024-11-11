Украинские производители создали аналог китайского дрона Mavic ― видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинские производители создали аналог китайского дрона Mavic ― видео

Mavic
Читати українською
Источник:  Укроборонпром

Украинские производители создали дрон с тактико-техническими характеристиками китайского Mavic.

Главные тезисы

  • Украинские производители создали дрон, способный конкурировать с китайским Mavic по техническим характеристикам.
  • На военных демонстрациях оценивалось качество изделий и их технические возможности, что привлекло внимание генерального штаба и других военных подразделений.
  • 8 производителей дронов уже активно работают над своими разработками, что свидетельствует о росте украинской оборонной промышленности.
  • Успех украинских разработок в области беспилотных систем подтверждает стремление страны к укреплению своих оборонных возможностей.

В Украине создали аналог китайского дрона Mavic

На выходных мы собрали 8 производителей таких дронов, на разных стадиях готовности. Два из них уже кодифицированы.

Об этом сообщает АО "Украинская оборонная промышленность".

6 команд уже выполнили полетные миссии: полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск мишени. Это была демонстрация для Генерального штаба, Командование сил беспилотных систем, Командование сил логистики, государственных закупщиков и военных подразделений.

Военные оценили качество изделий, а также пообщались с производителями непосредственно по характеристикам, особенностям и возможностям производства.

В Украине проводили тестирование новых разработок для фронта

На полигоне Brave1 прошли испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов, которые планируется поставить на вооружение в ВСУ.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Вместе с Brave1, Минобороны, Минцифры, Генштабом, Нацгвардией провели демонстрационные испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Устойчив к российскому РЭБ. Украинский дрон Backfire готовят к серийному производству
Михаил Федоров
Backfire
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Казак Мамай. СБУ показала еще один украинский морской дрон — видео
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты назвали самый результативный украинский морской дрон
Эксперты назвали самый результативный украинский морской дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?