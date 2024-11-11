Украинские производители создали аналог китайского дрона Mavic ― видео

Украинские производители создали дрон с тактико-техническими характеристиками китайского Mavic.
Главные тезисы
- Украинские производители создали дрон, способный конкурировать с китайским Mavic по техническим характеристикам.
- На военных демонстрациях оценивалось качество изделий и их технические возможности, что привлекло внимание генерального штаба и других военных подразделений.
- 8 производителей дронов уже активно работают над своими разработками, что свидетельствует о росте украинской оборонной промышленности.
- Успех украинских разработок в области беспилотных систем подтверждает стремление страны к укреплению своих оборонных возможностей.
В Украине создали аналог китайского дрона Mavic
На выходных мы собрали 8 производителей таких дронов, на разных стадиях готовности. Два из них уже кодифицированы.
Об этом сообщает АО "Украинская оборонная промышленность".
Военные оценили качество изделий, а также пообщались с производителями непосредственно по характеристикам, особенностям и возможностям производства.
В Украине проводили тестирование новых разработок для фронта
На полигоне Brave1 прошли испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов, которые планируется поставить на вооружение в ВСУ.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Вместе с Brave1, Минобороны, Минцифры, Генштабом, Нацгвардией провели демонстрационные испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов.
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