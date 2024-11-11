Украинские производители создали аналог китайского дрона Mavic ― видео

В Украине создали аналог китайского дрона Mavic

На выходных мы собрали 8 производителей таких дронов, на разных стадиях готовности. Два из них уже кодифицированы.

Об этом сообщает АО "Украинская оборонная промышленность".

6 команд уже выполнили полетные миссии: полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск мишени. Это была демонстрация для Генерального штаба, Командование сил беспилотных систем, Командование сил логистики, государственных закупщиков и военных подразделений. Поделиться

Военные оценили качество изделий, а также пообщались с производителями непосредственно по характеристикам, особенностям и возможностям производства.

В Украине проводили тестирование новых разработок для фронта

На полигоне Brave1 прошли испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов, которые планируется поставить на вооружение в ВСУ.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.