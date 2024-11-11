Українські виробники створили аналог китайського дрона Mavic ― відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські виробники створили аналог китайського дрона Mavic ― відео

Mavic
Джерело:  Укроборонпром

Українські виробники створили дрон з тактико-технічними характеристиками китайського Mavic. 

Головні тези:

  • Українські виробники створили дрон, який може конкурувати з китайським Mavic за технічними характеристиками.
  • В Україні вже є 8 виробників дронів, два з яких вже підготовлені до виробництва.
  • На військових демонстраціях оцінювалася якість виробів та обговорювались їхні технічні можливості.

В Україні створили аналог китайського дрона Mavic

Вихідними ми зібрали 8 виробників таких дронів, на різних стадіях готовності. Два з них уже кодифіковані.

Про це повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".

Наразі 6 команд вже виконали польотні місії: політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені. Це була демонстрація для Генерального штабу, Командування Сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів.

Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками безпосередньо щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва.

В Україні проводили тестування нових розробок для фронту

На полігоні Brave1 відбулося випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів, які планується поставити на озброєння у ЗСУ.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Разом з Brave1, Міноборони, Мінцифри, Генштабом, Нацгвардією провели демонстраційні випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Стійкий до російського РЕБ. Український дрон Backfire готують до серійного виробництва
Михайло Федоров
Backfire
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Козак Мамай. СБУ показала ще один український морський дрон — відео
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали найрезультативніший український морський дрон
Експерти назвали найрезультативніший український морський дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?