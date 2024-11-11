Українські виробники створили аналог китайського дрона Mavic ― відео

Українські виробники створили дрон з тактико-технічними характеристиками китайського Mavic.
Головні тези:
- Українські виробники створили дрон, який може конкурувати з китайським Mavic за технічними характеристиками.
- В Україні вже є 8 виробників дронів, два з яких вже підготовлені до виробництва.
- На військових демонстраціях оцінювалася якість виробів та обговорювались їхні технічні можливості.
В Україні створили аналог китайського дрона Mavic
Вихідними ми зібрали 8 виробників таких дронів, на різних стадіях готовності. Два з них уже кодифіковані.
Про це повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".
Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками безпосередньо щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва.
В Україні проводили тестування нових розробок для фронту
На полігоні Brave1 відбулося випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів, які планується поставити на озброєння у ЗСУ.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Разом з Brave1, Міноборони, Мінцифри, Генштабом, Нацгвардією провели демонстраційні випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів.
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