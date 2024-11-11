Українські виробники створили аналог китайського дрона Mavic ― відео

В Україні створили аналог китайського дрона Mavic

Вихідними ми зібрали 8 виробників таких дронів, на різних стадіях готовності. Два з них уже кодифіковані.

Про це повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".

Наразі 6 команд вже виконали польотні місії: політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені. Це була демонстрація для Генерального штабу, Командування Сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів. Поширити

Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками безпосередньо щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва.

В Україні проводили тестування нових розробок для фронту

На полігоні Brave1 відбулося випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів, які планується поставити на озброєння у ЗСУ.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.