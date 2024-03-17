Украинские саблистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира
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Украинские саблистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира

Сборная Украины по фехтованию
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Источник:  Национальная федерация фехтования Украины

Сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала третье место в командном первенстве Кубка мира в Синт-Никлассе (Бельгия).

Бронзовая медаль Украины на Кубке мира по фехтованию

Сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой завоевали "бронзу" в столкновении с Южной Кореей.

Это вторая медаль в женской командной сабле для Украины в сезоне Кубка мира по фехтованию.

В полуфинальном матче украинские саблистки проиграли французским коллегам — 39:45.

Результаты этапа Кубка мира по фехтованию:

  1. Франция — золото

  2. Венгрия — серебро

  3. Украина — бронза

Фото: скриншот

Турнир в Бельгии станет завершающим в рамках командного отбора на Олимпийские игры-2024.

Однако у Украины уже есть олимпийская лицензия — на предпоследнем этапе прошедшего в Афинах Кубка мира украинки завоевали первую награду — "серебро".

Что значит результат Украины

Как пишет Общественное, эта бронза — вторая медаль украинских саблисток на Кубке мира среди команд.

Перед этим украинки не получали награды с мая 2023 года, когда сборная завершила прошлый сезон "золотом" в грузинском Батуме.

Также это пятая награда Ольги Харлан в сезоне Кубка мира 2023/24: кроме командных "серебра" и "бронзы" завоевала золотую награду в Лиме и две бронзовые медали — в Афинах и Алжире.

Украина завершает олимпийский отбор на четвертом месте.

Вместе с украинками на игры в Париже отбираются Франция, Венгрия, Республика Корея (топ-4 мирового рейтинга), а также США, Италия, Япония и Алжир (по континентальной квоте).

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