Украинские саблистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира

Сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала третье место в командном первенстве Кубка мира в Синт-Никлассе (Бельгия).
Бронзовая медаль Украины на Кубке мира по фехтованию
Сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой завоевали "бронзу" в столкновении с Южной Кореей.
Это вторая медаль в женской командной сабле для Украины в сезоне Кубка мира по фехтованию.
В полуфинальном матче украинские саблистки проиграли французским коллегам — 39:45.
Результаты этапа Кубка мира по фехтованию:
Франция — золото
Венгрия — серебро
Украина — бронза
Турнир в Бельгии станет завершающим в рамках командного отбора на Олимпийские игры-2024.
Однако у Украины уже есть олимпийская лицензия — на предпоследнем этапе прошедшего в Афинах Кубка мира украинки завоевали первую награду — "серебро".
Что значит результат Украины
Как пишет Общественное, эта бронза — вторая медаль украинских саблисток на Кубке мира среди команд.
Перед этим украинки не получали награды с мая 2023 года, когда сборная завершила прошлый сезон "золотом" в грузинском Батуме.
Также это пятая награда Ольги Харлан в сезоне Кубка мира 2023/24: кроме командных "серебра" и "бронзы" завоевала золотую награду в Лиме и две бронзовые медали — в Афинах и Алжире.
Украина завершает олимпийский отбор на четвертом месте.
Вместе с украинками на игры в Париже отбираются Франция, Венгрия, Республика Корея (топ-4 мирового рейтинга), а также США, Италия, Япония и Алжир (по континентальной квоте).
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