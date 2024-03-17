Українські шаблістки завоювали бронзу на етапі Кубка світу

Збірна України з фехтування на шаблях здобула третє місце в командній першості Кубка світу в Сінт-Нікласі (Бельгія).
Бронзова медаль України на Кубку світу з фехтування
Збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької вибороли "бронзу" у сутичці з Південною Кореєю.
Це друга медаль у жіночій командній шаблі для України у сезоні Кубка світу з фехтування.
У півфінальному матчі українські шаблістки програли французьким колегам - 39:45.
Результати етапу Кубка світу з фехтування:
Франція — золото
Угорщина — срібло
України — бронза
Турнір у Бельгії стане завершальним у межах командного відбору на Олімпійські ігри-2024.
Однак Україна вже має олімпійську ліцензію — на передостанньому етапі Кубка світу, що минув в Афінах, українки вибороли першу нагороду — "срібло".
Що означає результат України
Як пише Суспільне, ця бронза — друга поспіль медаль українських шаблісток на Кубку світу серед команд.
Перед цим українки не здобували нагород від травня 2023 року, коли збірна завершила минулий сезон "золотом" у грузинському Батумі.
Також це п'ята нагорода Ольги Харлан в сезоні Кубка світу 2023/24: крім командних "срібла" та "бронзи" здобула золоту нагороду в Лімі та дві бронзові медалі — в Афінах та Алжирі.
Україна закінчує олімпійський відбір на четвертому місці.
Разом з українками на Ігри у Парижі відбираються Франція, Угорщина, Республіка Корея (топ-4 світового рейтингу), а також США, Італія, Японія та Алжир (за континентальною квотою).
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