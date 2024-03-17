Українські шаблістки завоювали бронзу на етапі Кубка світу

Збірна України з фехтування на шаблях здобула третє місце в командній першості Кубка світу в Сінт-Нікласі (Бельгія).

Бронзова медаль України на Кубку світу з фехтування

Збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької вибороли "бронзу" у сутичці з Південною Кореєю.

Це друга медаль у жіночій командній шаблі для України у сезоні Кубка світу з фехтування.

У півфінальному матчі українські шаблістки програли французьким колегам - 39:45.

Результати етапу Кубка світу з фехтування:

Франція — золото Угорщина — срібло України — бронза

Фото: скриншот

Турнір у Бельгії стане завершальним у межах командного відбору на Олімпійські ігри-2024.

Однак Україна вже має олімпійську ліцензію — на передостанньому етапі Кубка світу, що минув в Афінах, українки вибороли першу нагороду — "срібло".

Що означає результат України

Як пише Суспільне, ця бронза — друга поспіль медаль українських шаблісток на Кубку світу серед команд.

Перед цим українки не здобували нагород від травня 2023 року, коли збірна завершила минулий сезон "золотом" у грузинському Батумі.

Також це п'ята нагорода Ольги Харлан в сезоні Кубка світу 2023/24: крім командних "срібла" та "бронзи" здобула золоту нагороду в Лімі та дві бронзові медалі — в Афінах та Алжирі.

Україна закінчує олімпійський відбір на четвертому місці.