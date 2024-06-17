Украинские школьники получили награды на GENIUS Olympiad в США

17 июня украинская делегация воспитанников Малой академии наук вернулась из США, где проходил конкурс экологического направления GENIUS Olympiad.

Воспитанники МАН привезли 46 наград по международной олимпиаде в США

10–14 июня в Рочестерском технологическом институте в штате Нью-Йорк (США) состоялся финал крупнейшего в мире конкурса проектов экологического направления — GENIUS Olympiad. В конкурсе приняли участие 51 ученик и ученица из Украины.

В рамках конкурса подростки презентовали собственные проекты в категориях "Креативное письмо", "Искусство", "Наука", "Робототехника", "Бизнес", "Краткометражный фильм" и "Музыка".

В то же время участники выполнили задание в рамках категории "Программирование".

Украинская делегация получила 46 наград: 10 золотых медалей, 15 серебряных, 9 бронзовых, 11 почетных, а также 1 гран-при.

GENIUS Olympiad – конкурс экологической направленности в мире для школьников 8-11 классов, который проводится в Соединенных Штатах Америки. В этом году в нем приняли участие учащиеся из 67 стран.

Украина завоевала 10 наград этапа Кубка мира по гребле

Сборная Украины завоевала 10 наград на соревнованиях этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани.

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала три медали на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в польском городе Познань 25 мая.

Медальная копилка украинской команды пополнилась тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.