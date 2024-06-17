Украинские школьники получили награды на GENIUS Olympiad в США

17 июня украинская делегация воспитанников Малой академии наук вернулась из США, где проходил конкурс экологического направления GENIUS Olympiad.
Главные тезисы
- Участники Малой академии наук завоевали 46 наград на конкурсе GENIUS Olympiad в США, продемонстрировав высокий уровень знаний и таланта.
- GENIUS Olympiad – это международный конкурс для школьников с направлением на экологию, в котором в этом году приняли участие учащиеся из 67 стран мира.
- Украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ получила 10 наград, одержав 3 золотые медали на этапе Кубка мира в Познани.
- Украинские достижения на международных конкурсах и соревнованиях свидетельствуют о высоком уровне подготовки и талантах среди украинской молодежи.
Воспитанники МАН привезли 46 наград по международной олимпиаде в США
10–14 июня в Рочестерском технологическом институте в штате Нью-Йорк (США) состоялся финал крупнейшего в мире конкурса проектов экологического направления — GENIUS Olympiad. В конкурсе приняли участие 51 ученик и ученица из Украины.
В рамках конкурса подростки презентовали собственные проекты в категориях "Креативное письмо", "Искусство", "Наука", "Робототехника", "Бизнес", "Краткометражный фильм" и "Музыка".
В то же время участники выполнили задание в рамках категории "Программирование".
Украинская делегация получила 46 наград: 10 золотых медалей, 15 серебряных, 9 бронзовых, 11 почетных, а также 1 гран-при.
GENIUS Olympiad – конкурс экологической направленности в мире для школьников 8-11 классов, который проводится в Соединенных Штатах Америки. В этом году в нем приняли участие учащиеся из 67 стран.
Украина завоевала 10 наград этапа Кубка мира по гребле
Сборная Украины завоевала 10 наград на соревнованиях этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани.
Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала три медали на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в польском городе Познань 25 мая.
Медальная копилка украинской команды пополнилась тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
Валерия Терета (на дистанции C1, 5000м)
Людмила Лузан (на дистанции C1, 200м)
Александр Зайцев (на дистанции K1, 200м)
Тарас Мазовский (на дистанции С1, 500м)
Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес (на дистанции C2, 1000м)
Валерия Терета (на дистанции C1, 500м)
Дмитрий Янчук (на дистанции C1, 5000м)
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