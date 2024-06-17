Українські школярі здобули нагороди на GENIUS Olympiad у США

17 червня українська делегація вихованців Малої академії наук повернулась із США, де відбувався конкурс екологічного спрямування GENIUS Olympiad.
Головні тези:
- Учасники Малої академії наук вибороли 46 нагород на конкурсі GENIUS Olympiad у США, продемонструвавши високий рівень знань і таланту.
- GENIUS Olympiad — це міжнародний конкурс для школярів зі спрямуванням на екологію, у якому цього року взяли участь учні з 67 країн світу.
- Українська збірна з веслування на байдарках і каное здобула 10 нагород, виборовши 3 золоті медалі на етапі Кубка світу у Познані.
- Українські здобутки на міжнародних конкурсах і змаганнях свідчать про високий рівень підготовки та таланти серед української молоді.
Вихованці МАН привезли 46 нагород з міжнародної олімпіади у США
10–14 червня у Рочестерському технологічному інституті, що у штаті Нью-Йорк (США), відбувся фінал найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування — GENIUS Olympiad. У конкурсі взяли участь 51 учень та учениця з України.
У межах конкурсу підлітки презентували власні проєкти у категоріях "Креативне письмо", "Мистецтво", "Наука", "Робототехніка", "Бізнес", "Короткометражний фільм" та "Музика".
Водночас учасники виконали завдання в межах категорії "Програмування".
Українська делегація здобула 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних, а також 1 гран-прі.
GENIUS Olympiad - конкурс екологічного спрямування у світі для школярів 8-11 класів, який проводиться у Сполучених Штатах Америки. Цьогоріч у ньому взяли участь учні з 67 країн.
Україна виборола 10 нагород етапу Кубка світу з веслування
Збірна України здобула 10 нагород на змаганнях етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у Познані.
Збірна України з веслування на байдарках і каное здобула три медалі на етапі Кубка світу. Змагання відбулись у польському місті Познань 25 травня.
Медальна скарбничка української команди поповнилася трьома золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами.
Валерія Терета (на дистанції C1, 5000м)
Людмила Лузан (на дистанції C1, 200м)
Олександр Зайцев (на дистанції K1, 200м)
Тарас Мазовський (на дистанції С1, 500м)
Андрій Рибачок та Віталій Вергелес (на дистанції C2, 1000м)
Валерія Терета (на дистанції C1, 500м)
Дмитро Янчук (на дистанції C1, 5000м)
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