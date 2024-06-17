Українські школярі здобули нагороди на GENIUS Olympiad у США

Вихованці МАН привезли 46 нагород з міжнародної олімпіади у США

10–14 червня у Рочестерському технологічному інституті, що у штаті Нью-Йорк (США), відбувся фінал найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування — GENIUS Olympiad. У конкурсі взяли участь 51 учень та учениця з України.

У межах конкурсу підлітки презентували власні проєкти у категоріях "Креативне письмо", "Мистецтво", "Наука", "Робототехніка", "Бізнес", "Короткометражний фільм" та "Музика".

Водночас учасники виконали завдання в межах категорії "Програмування".

Українська делегація здобула 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних, а також 1 гран-прі.

GENIUS Olympiad - конкурс екологічного спрямування у світі для школярів 8-11 класів, який проводиться у Сполучених Штатах Америки. Цьогоріч у ньому взяли участь учні з 67 країн.

Україна виборола 10 нагород етапу Кубка світу з веслування

Збірна України здобула 10 нагород на змаганнях етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у Познані.

Збірна України з веслування на байдарках і каное здобула три медалі на етапі Кубка світу. Змагання відбулись у польському місті Познань 25 травня.

Медальна скарбничка української команди поповнилася трьома золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами.