В Украине разрабатывают сервис минимизации рисков использования Телеграмм

Об этом заявил аналитик общественной организации "Аналитический центр информационных ресурсов" Александр Олешко.

У нашей группы исследователей возникла такая идея создать проект… базирующийся на основе одного из самых популярных приложений сейчас в стране, действительно показавший себя достаточно качественным удобным сервисом. Это наш украинский "Действие", который разработан на нашем украинском коде украинскими разработчиками, - отметил Олешко. Поделиться

Так, добавил он, можно сделать отдельное дополнение программы, отдельный сервис, который будет действовать подобно "Кабинету военнообязанного".

Специалисты планируют разработать такое приложение "Дия. Каналы".

Что даст это обычному пользователю? Это даст гражданину Украины возможность получить своевременную скорую информацию, так же как она получается в "Телеграмме" или в другом мессенджере, или в Facebook-группе, от официальных представителей", — сказал Олешко.

Он добавил, что могло бы идти речь, в частности об Офисе президента, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, средствах массовой информации или общественных организациях.

Эксперты предупредили об опасности соцсети Телеграмм

По словам эксперта, все, что попадает в интернет, может появиться в открытом доступе, и наиболее уязвимым в этом смысле является Телеграмм.

Именно в Телеграмме мы видим самую большую опасность среди популярных мессенджеров. Мы видим там много уязвимостей, и многие из них никогда не исчезнут, потому что они являются частью экосистемы. То есть они используются для вполне легального функционала, но его можно использовать не только в обычных целях. И наш враг этим тоже очень хорошо пользуется, – отметил Соломыкин. Поделиться

Ранее глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении о необходимости регулирования работы Telegram в Украине, а заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан назвал его самой опасной социальной сетью.