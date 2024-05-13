В Україні розробляють сервіс мінімізації ризиків користування Телеграмом

Про це заявив аналітик громадської організації "Аналітичний центр Інформаційних ресурсів" Олександр Олешко.

У нашої групи дослідників виникла така ідея створити проект… який базується на основі одного з найпопулярніших застосунків зараз в країні, який справді показав себе достатньо якісним зручним сервісом. Це є наш український "Дія", який розроблений на нашому українському коді українськими розробниками, — зауважив Олешко. Поширити

Так, додав він, можна зробити окреме доповнення програми, окремий сервіс, який діятиме подібно до, наприклад, "Кабінету військовозобов’язаного".

Фахівці планують розробити такий додаток "Дія. Канали".

Що дасть це для звичайного користувача? Це дасть для громадянина України можливість отримати своєчасну швидку інформацію, так само як вона отримується в "Телеграмі" чи в іншому месенджері, чи у Facebook-групі, від офіційних представників", — сказав Олешко.

Він додав, що могло би йтися, зокрема про Офіс президента, Генеральний штаб Збройних сил України, засоби масової інформації чи громадські організації.

Експерти попередили про небезпеку соцмережі Телеграм

За словами експерта, все, що потрапляє в інтернет, може з’явитись у відкритому доступі, і найбільш уразливим у цьому сенсі є Телеграм.

Саме в Телеграмі ми вбачаємо найбільшу небезпеку серед популярних месенджерів. Ми бачимо там багато вразливостей, і багато з них ніколи не зникнуть, бо вони є частиною екосистеми. Тобто, вони використовуються для цілком легального функціонала, але його можна використати не тільки у звичайних цілях. І наш ворог цим теж дуже добре користується, — зазначив Соломикін. Поширити

Раніше голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що незмінна у своїй думці про необхідність регулювання роботи Telegram в Україні, а заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан назвав його найнебезпечнішою соціальною мережею.