Украинские спецназовцы ликвидировали морпехов РФ в Херсонской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские спецназовцы ликвидировали морпехов РФ в Херсонской области — видео

НГУ
снайпер
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Снайперы 3-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" нейтрализовали российских пехотинцев. Кафиры как раз передвигались по воде в Херсонской области.

Главные тезисы

  • Спецназ из отряда “Омега” провел успешную операцию по ликвидации морпехов Российской Федерации в Херсонской области.
  • Видео операции демонстрирует высокий уровень профессионализма украинских снайперов, показывая точные выстрелы по российским захватчикам.
  • Отряды “Омега” входят в Национальную гвардию Украины и имеют задачу защищать права граждан и обеспечивать государственную безопасность.

Украинские снайперы ликвидировали морпехов РФ в Херсонской области

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

В ролике видно, как украинские защитники целятся и попадают в российских захватчиков.

Отдельные отряды специального назначения "Омега" — это шесть батальонов, входящих в состав Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.

Основные задачи отрядов — защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также обеспечение безопасности государства. Они взаимодействуют с правоохранительными органами для борьбы с преступными и противоправными посягательствами, обеспечения государственной безопасности, защиты границы, а также прекращения террористической деятельности.

В то же время, отряды "Омега" активно работают в противодействии незаконным военизированным и вооруженным формированиям, террористическим организациям и организованным преступным группам. Они также принимают участие в отпоре вооруженной агрессии против Украины.

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