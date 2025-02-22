Украинские спецназовцы ликвидировали морпехов РФ в Херсонской области — видео

Снайперы 3-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" нейтрализовали российских пехотинцев. Кафиры как раз передвигались по воде в Херсонской области.

Украинские снайперы ликвидировали морпехов РФ в Херсонской области

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

В ролике видно, как украинские защитники целятся и попадают в российских захватчиков.

Отдельные отряды специального назначения "Омега" — это шесть батальонов, входящих в состав Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.

Основные задачи отрядов — защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также обеспечение безопасности государства. Они взаимодействуют с правоохранительными органами для борьбы с преступными и противоправными посягательствами, обеспечения государственной безопасности, защиты границы, а также прекращения террористической деятельности.

В то же время, отряды "Омега" активно работают в противодействии незаконным военизированным и вооруженным формированиям, террористическим организациям и организованным преступным группам. Они также принимают участие в отпоре вооруженной агрессии против Украины.