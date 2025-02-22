Украинские спецназовцы ликвидировали морпехов РФ в Херсонской области — видео

Снайперы 3-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" нейтрализовали российских пехотинцев. Кафиры как раз передвигались по воде в Херсонской области.
Главные тезисы
- Спецназ из отряда “Омега” провел успешную операцию по ликвидации морпехов Российской Федерации в Херсонской области.
- Видео операции демонстрирует высокий уровень профессионализма украинских снайперов, показывая точные выстрелы по российским захватчикам.
- Отряды “Омега” входят в Национальную гвардию Украины и имеют задачу защищать права граждан и обеспечивать государственную безопасность.
Украинские снайперы ликвидировали морпехов РФ в Херсонской области
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
В ролике видно, как украинские защитники целятся и попадают в российских захватчиков.
Отдельные отряды специального назначения "Омега" — это шесть батальонов, входящих в состав Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.
Основные задачи отрядов — защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также обеспечение безопасности государства. Они взаимодействуют с правоохранительными органами для борьбы с преступными и противоправными посягательствами, обеспечения государственной безопасности, защиты границы, а также прекращения террористической деятельности.
В то же время, отряды "Омега" активно работают в противодействии незаконным военизированным и вооруженным формированиям, террористическим организациям и организованным преступным группам. Они также принимают участие в отпоре вооруженной агрессии против Украины.
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