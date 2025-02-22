Українські спецпризначенці ліквідували морпіхів РФ на Херсонщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські спецпризначенці ліквідували морпіхів РФ на Херсонщині — відео

НГУ
снайпери

Снайпери 3 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" нейтралізували російських піхотинців. Окупанти саме пересувались по воді у Херсонській області.

Головні тези:

  • Спецпризначенці українського Центру спеціального призначення “Омега” успішно ліквідували морпіхів російської армії на Херсонщині.
  • Загони “Омега” входять до складу Національної гвардії України та мають за завдання захист прав громадян та державної безпеки.
  • Українські снайпери відобразили відео операції, де точно влучили в російських загарбників, демонструючи високий рівень професіоналізму.

Українські снайпери ліквідували морпіхів РФ на Херсонщині

Про це повідомляє Національна гвардія України.

У ролику видно, як українські оборонці ціляться та влучають в російських загарбників.

Окремі загони спеціального призначення "Омега" — це шість батальйонів, що входять до складу Центру спеціального призначення Національної гвардії України.

Основними завданнями загонів є захист прав, свобод та законних інтересів громадян, а також забезпечення безпеки держави. Вони взаємодіють з правоохоронними органами для боротьби зі злочинними та протиправними посяганнями, забезпечення державної безпеки, захисту кордону, а також припинення терористичної діяльності.

Водночас загони "Омега" активно працюють у протидії незаконним воєнізованим та збройним формуванням, терористичним організаціям та організованим злочинним групам. Вони також беруть участь у відсічі збройної агресії проти України.

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