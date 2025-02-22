Українські спецпризначенці ліквідували морпіхів РФ на Херсонщині — відео

Снайпери 3 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" нейтралізували російських піхотинців. Окупанти саме пересувались по воді у Херсонській області.

Українські снайпери ліквідували морпіхів РФ на Херсонщині

Про це повідомляє Національна гвардія України.

У ролику видно, як українські оборонці ціляться та влучають в російських загарбників.

Окремі загони спеціального призначення "Омега" — це шість батальйонів, що входять до складу Центру спеціального призначення Національної гвардії України.

Основними завданнями загонів є захист прав, свобод та законних інтересів громадян, а також забезпечення безпеки держави. Вони взаємодіють з правоохоронними органами для боротьби зі злочинними та протиправними посяганнями, забезпечення державної безпеки, захисту кордону, а також припинення терористичної діяльності.

Водночас загони "Омега" активно працюють у протидії незаконним воєнізованим та збройним формуванням, терористичним організаціям та організованим злочинним групам. Вони також беруть участь у відсічі збройної агресії проти України.