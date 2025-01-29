Українські спецпризначенці підірвали бліндаж окупантів РФ — відео

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України на одному з найгарячіших оперативних напрямків здійснили наліт та знищили позиції росіян.

Бійці ССО здійснили зухвалий наліт на позицію окупантів

Про це командування Сил спецоперацій повідомило у Фейсбуці і оприлюднило відповідне відео.

Оператори 3-го полку ССО виявили щонайменше чотирьох російських загарбників, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони на одному з найгарячіших оперативних напрямків російсько-української війни.

Воїни ретельно спланували наліт на ворожу позицію та знищення ворогів, які її тримали.

Група ССО зухвало увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому Humvee. Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кілограмів «семтекса» — пластичної вибухівки на основі гексогену та тетранітропентаеритриту. Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лишень вирву та рештки російських окупантів. Поширити

Після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат.

ССО "задвохсотили" групу військових КНДР на Курщині

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували 13 військових із Північної Кореї в Курській області. Серед знищених міг бути офіцер.

Як зазначається, під час виконання спеціальних завдань бійці ССО вступили у стрілецький бій, у ході якого знищили п’ятьох військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Ще вісьмох противників було ліквідовано за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).