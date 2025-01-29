Українські спецпризначенці підірвали бліндаж окупантів РФ — відео

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України на одному з найгарячіших оперативних напрямків здійснили наліт та знищили позиції росіян.
Головні тези:
- Українські спецпризначенці провели успішну операцію на одному з найгарячіших оперативних напрямків, підірвавши бліндаж окупантів РФ.
- Бійці Сил спеціальних операцій виявили та знищили позиції російських загарбників, використовуючи вибухівку “семтекс”.
- Українські спецпризначенці підірвали ворожий бліндаж, залишивши лише вирву та рештки окупантів, і відійшли від позиції без втрат.
Бійці ССО здійснили зухвалий наліт на позицію окупантів
Про це командування Сил спецоперацій повідомило у Фейсбуці і оприлюднило відповідне відео.
Оператори 3-го полку ССО виявили щонайменше чотирьох російських загарбників, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони на одному з найгарячіших оперативних напрямків російсько-української війни.
Воїни ретельно спланували наліт на ворожу позицію та знищення ворогів, які її тримали.
Після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат.
ССО "задвохсотили" групу військових КНДР на Курщині
Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували 13 військових із Північної Кореї в Курській області. Серед знищених міг бути офіцер.
Як зазначається, під час виконання спеціальних завдань бійці ССО вступили у стрілецький бій, у ході якого знищили п’ятьох військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).
Ще вісьмох противників було ліквідовано за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
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