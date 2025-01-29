Украинские спецназовцы взорвали блиндаж оккупантов РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские спецназовцы взорвали блиндаж оккупантов РФ — видео

ССО
ССО
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Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на одном из самых горячих оперативных направлений совершили налет и уничтожили позиции россиян.

Главные тезисы

  • Украинские спецназовцы Сил специальных операций взорвали блиндаж оккупантов РФ на горячем оперативном направлении.
  • Операция прошла успешно, бойцы используют взрывчатку “Семтекс” для уничтожения вражеских позиций.
  • Группа украинских спецназовцев отошла от позиции без потерь после уничтожения блиндажа и российских оккупантов.

Бойцы ССО совершили дерзкий налет на позицию оккупантов

Об этом командование Сил спецопераций сообщило в Фейсбуке и обнародовало соответствующее видео.

Операторы 3-го полка ССО обнаружили по меньшей мере четырех российских захватчиков, занявших блиндаж на прежней позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений российско-украинской войны.

Воины тщательно спланировали налет на враждебную позицию и уничтожение державших ее врагов.

Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к враждебной позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов "семтекса" — пластической взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита. Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских окупантов.

После успешно проведённой операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь.

ССО "задвохсотили" группу военных КНДР на Курщине

Операторы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ликвидировали 13 военных из Северной Кореи в Курской области. Среди уничтоженных мог быть офицер.

Как отмечается, во время выполнения специальных задач бойцы ССО вступили в стрелковое сражение, в ходе которого уничтожили пятерых военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Еще восемь противников были ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

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