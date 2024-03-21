Спецоперации ГУР по энергетическому сектору РФ обессиливают режим Путина

Пока в Вашингтоне ведутся острые дебаты о том, как должно выглядеть возможное финансирование Украины, пора рассмотреть новую стратегию, продиктованную демографической реальностью. А именно атаки украинских спецслужб, которые направлены на энергетику Путина.

США должны поощрять спецоперации Украины против энергетики РФ

Чтобы приостановить агрессивную войну Владимира Путина в Европе, Америка должна поддерживать украинские спецоперации, направленные на российскую энергетическую отрасль.

Об этом пишет Барт Маркуа в The Hill.

To win in Ukraine, target Putin’s energy industry. Ukraine has a great clandestine service, the GUR. They’re bold and intrepid, in spite of limited funding. Fund them, let them cut off Putin’s cash flow, and watch the war wind down. Cut off his money.https://t.co/vnl8QguXUa — Bart Marcois (@bmarcois) March 21, 2024

Население России втрое превышает население Украины и Путин намерен перетереть своего врага истощением. Он повышает военный возраст до 70 лет, чтобы обеспечить больше зомби-солдат, которые будут ездить на линию фронта. Мир намерен продолжать войну, пока Америка не обанкротится, а миллионы людей в России и Украине не погибнут. Поделиться

Но есть способ ослабить Путина и положить конец войне без банкротства американских налогоплательщиков. Вместо того чтобы финансировать бесконечное производство новых артиллерийских снарядов, мы должны использовать природные силы украинской армии.

Конгресс должен финансировать разумную асимметричную войну, сочетая сильную оборонительную позицию Украины с тайным наступлением, направленным на инфраструктуру производства и экспорта энергии Путина.

Сократите доходы Путина от энергетики

Основой любой войны есть деньги, и Путин получает деньги от продажи нефти и газа. Уменьшение производства энергии в Америке привело к повышению мировых цен на топливо, в то же время открыв международные рынки для поставок российского производства. Это дало Путину сверхприбыль, необходимую ему для финансирования военного авантюризма.

США должна поощрять украинские тайные атаки, специально направленные на то, чтобы нанести ущерб путинским производственным и экспортным мощностям, а также железным дорогам (главным артериям российских военных линий поставки).

Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру лишили бы Путина иностранной валюты, необходимой ему для закупки оружия и боеприпасов. Это подорвало его способность к ведению войны и дало бы облегчение другим украинским силам, которые борются за удержание линии фронта.

Используйте украинский спецназ

Украинская военная разведка (ГУР) имеет хорошие возможности для выполнения своей миссии, — считает Маркуа. Поделиться

Недавно New York Times подробно описала многолетнее сотрудничество ГУР со спецоперациями и сбором разведданных ЦРУ. Они имеют поразительный опыт побед против стратегических военных и энергетических целей в глубине российской территории, даже работая с ограниченным бюджетом.

США должны сосредоточиться на тайных украинских военных операциях, направленных на железные дороги, экспортные терминалы и объекты по добыче нефти и газа.

Спецоперации дают поразительные результаты за незначительную часть стоимости традиционной фронтовой окопной войны. Ориентация на энергетическую отрасль Путина и, следовательно, на его денежный поток, увеличит отдачу от инвестиций.

Совсем недавно беспилотники ГУР потопили в Черном море российский десантный корабль "Цезарь Куников", а также ракетный корвет "Ивановец". За последние два года они одержали много побед от подрыва истребителей до уничтожения топливной смеси или железнодорожного тоннеля и обходной дороги на единственной жизнеспособной линии поставок в Россию из Китая и Северной Кореи. Они сменили географию войны, запустив беспилотники на авиабазы в сотнях миль внутри России. Поделиться

Угроза власти Путина

Кроме военного влияния, эти достижения также имеют серьезные политические последствия. Они разоблачают пустоту угроз Путина применить масштабное ядерное возмездие за любое нападение внутри России. Украинские силы ободрились этими успехами, а российские командиры были деморализованы и заменены.

Владимир Путин ясно осознает роль ГУР и несколько раз пытался убить начальника службы Кирилла Буданова, — заявляет Маркуа.

Недавно как на Буданова, так и на его жену совершили разные покушения. Российские тайные силы также имеют влияние в украинских бюрократических кругах и обязательно используют его для помощи политическим оппонентам начальника службы.

Сильная оборонительная линия в сочетании с тайными атаками

Столкнувшись с чрезвычайной невыгодностью населения в соотношении три к одному, Украина должна вести оборонную войну. Но Путин выигрывает войну на истощение на передовой.

Сочетание укрепленной обороны с согласованной и неумолимой серией тайных атак на источник российского дохода дает наибольшую перспективу прекращения войны без полного уничтожения Украины. Это также сохраняет американские ресурсы, которые будут израсходованы на американские нужды.

Поскольку Вашингтон подсчитывает каждый доллар, посланный в Украину, мы должны направить часть этих денег именно на тайные украинские попытки лишить Владимира Путина его потока доходов. Мы должны тратить свои деньги, чтобы разорить Путина, а не Америку, — уверен эксперт.