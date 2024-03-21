Россияне задонатили на дроны для ГУР во время "выборов" Путина

Главное управление разведки проводит сбор на ударно-разведывательные беспилотники "Сыч". Как оказалось, наиболее активно донатили средства на сбор граждане России.

Сбор на дроны "Сыч" для подразделений ГУР МО

Необходимая сумма — 25 миллионов гривен. Банку для донатов можно найти по ссылке.

В ГУР сообщили, что во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений ГУР МО Украины наиболее активными оказались граждане России.

За четыре дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал Freedom, присоединилось почти 3000 человек. Из них 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

Разведчики указывают на символизм того, что пик донатов на дроны от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых выборов Путина.

Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства. Поделиться

В ГУР подчеркивают, что это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое наступит только в случае полного уничтожения режима в Кремле.