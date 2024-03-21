Росіяни задонатили на дрони для ГУР під час "виборів" Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації

Росіяни задонатили на дрони для ГУР під час "виборів" Путіна

ГУР
ГУР

Головне управління розвідки проводить збір на ударно-розвідувальні безпілотники “Сич”. Як виявилося, найактивніше донатили кошти на збір громадяни Росії.

Збір на дрони “Сич” для підрозділів ГУР МО

Необхідна сума ― 25 мільйонів гривень. Банку для донатів можна знайти за посиланням.

У ГУР повідомили, що під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії.

За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал “Freedom”, долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

Розвідники вказують на символізм того, що пік донатів на дрони від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих “виборів Путіна”.

Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави.

У ГУР підкреслюють, що це — найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке настане лише у разі цілковитого знищення режиму в Кремлі.

Також розвідники подякували українцям, які перебувають за кордоном, громадянам Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав за долучення до міжнародного збору на БПЛА “Сич” для воєнних розвідників.

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