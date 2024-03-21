Росіяни задонатили на дрони для ГУР під час "виборів" Путіна

Головне управління розвідки проводить збір на ударно-розвідувальні безпілотники “Сич”. Як виявилося, найактивніше донатили кошти на збір громадяни Росії.

Збір на дрони “Сич” для підрозділів ГУР МО

Необхідна сума ― 25 мільйонів гривень. Банку для донатів можна знайти за посиланням.

У ГУР повідомили, що під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії.

За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал “Freedom”, долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

Розвідники вказують на символізм того, що пік донатів на дрони від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих “виборів Путіна”.

Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави. Поширити

У ГУР підкреслюють, що це — найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке настане лише у разі цілковитого знищення режиму в Кремлі.