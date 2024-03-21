Спецоперації ГУР щодо енергетичного сектору РФ знесилюють режим Путіна

Поки у Вашингтоні ведуться гострі дебати про те, як мало б виглядати можливе фінансування України, настав час розглянути нову стратегію, продиктовану демографічною реальністю. А саме — атаки українських спецслужб, які направлені на енергетику Путіна.

США мають заохочувати спецоперації України проти енергетики РФ

Щоб зупинити агресивну війну Володимира Путіна в Європі, Америка має підтримувати українські спецоперації, спрямовані на російську енергетичну галузь.

Про це пише Барт Маркуа у The Hill.

To win in Ukraine, target Putin’s energy industry. Ukraine has a great clandestine service, the GUR. They’re bold and intrepid, in spite of limited funding. Fund them, let them cut off Putin’s cash flow, and watch the war wind down. Cut off his money.https://t.co/vnl8QguXUa — Bart Marcois (@bmarcois) March 21, 2024

Населення Росії втричі перевищує населення України, і Путін має намір перетерти свого ворога виснаженням. Він підвищує військовий вік до 70 років, щоб забезпечити більше зомбі-солдатів, які їздитимуть на лінію фронту. Світ має намір продовжувати війну, поки Америка не збанкрутує, а мільйони людей у ​​Росії та Україні не загинуть. Поширити

Але є спосіб послабити Путіна і покласти край війні без банкрутства американських платників податків. Замість того, щоб фінансувати нескінченне виробництво нових артилерійських снарядів, ми повинні використовувати природні сили української армії.

Конгрес має фінансувати розумну асиметричну війну, поєднуючи сильну оборонну позицію України з таємним наступом, спрямованим на інфраструктуру виробництва та експорту енергії Путіна.

Скоротіть доходи Путіна від енергетики

Основою будь-якої війни є гроші, і Путін отримує гроші від продажу нафти і газу. Зменшення виробництва енергії в Америці призвело до підвищення світових цін на паливо, водночас відкривши міжнародні ринки для постачання російського виробництва. Це дало Путіну надприбуток, необхідний йому для фінансування військового авантюризму.

Політика США повинна заохочувати українські таємні атаки, спеціально спрямовані на те, щоб завдати шкоди путінським виробничим і експортним потужностям, а також залізницям (головним артеріям російських військових ліній постачання).

Атаки на російську енергетичну інфраструктуру позбавили б Путіна іноземної валюти, необхідної йому для закупівлі зброї та боєприпасів. Це підірвало б його здатність до ведення війни та дало б полегшення іншим українським силам, які борються за утримання лінії фронту.

Використовуйте український спецназ

Українська військова розвідка (ГУР) має хороші можливості для виконання своєї місії, вважає Маркуа. Поширити

Нещодавно New York Times детально описала багаторічну співпрацю ГУР із спецопераціями та збором розвідданих ЦРУ. Вони мають вражаючий досвід перемог проти стратегічних військових та енергетичних цілей у глибині російської території, навіть працюючи з обмеженим бюджетом .

США мають зосередити фінансування на таємних українських військових операціях, спрямованих на залізниці, експортні термінали та об’єкти з видобутку нафти та газу.

Спецоперації дають вражаючі результати за незначну частину вартості традиційної фронтової окопної війни. Орієнтація на енергетичну галузь Путіна — і, отже, на його грошовий потік — збільшить віддачу від інвестицій.

Зовсім недавно безпілотники ГУР потопили в Чорному морі російський десантний корабель «Цезар Куников», а також ракетний корвет «Івановець» . За останні два роки вони здобули багато перемог, від підриву винищувачів до знищення паливної суміші або залізничного тунелю та обхідної дороги на єдиній життєздатній лінії постачання до Росії з Китаю та Північної Кореї. Вони змінили географію війни, запустивши безпілотники на авіабази за сотні миль усередині Росії. Поширити

Загроза владі Путіна

Окрім військового впливу, ці досягнення також мають серйозні політичні наслідки. Вони викривають порожнечу погроз Путіна застосувати масштабну ядерну відплату за будь-який напад усередині Росії. Українські сили були підбадьорені цими успіхами, а російські командири були деморалізовані та замінені.

Володимир Путін чітко усвідомлює роль ГУР і кілька разів намагався вбити начальника служби Кирила Буданова, — заявляє Маркуа.

Нещодавно як на Буданова, так і на його дружину вчинили різні замахи. Російські таємні сили також мають вплив в українських бюрократичних колах і обов’язково використовують його для допомоги політичним опонентам начальника служби.

Сильна оборонна лінія в поєднанні з таємними атаками

Зіткнувшись із надзвичайною невигідністю населення у співвідношенні три до одного, Україна повинна вести оборонну війну. Але Путін виграє війну на виснаження на передовій.

Поєднання укріпленої оборони з узгодженою та невблаганною серією таємних атак на джерело російського доходу дає найбільшу перспективу припинення війни без повного знищення України. Це також зберігає американські ресурси, які будуть витрачені на американські потреби.

Оскільки Вашингтон підраховує кожен долар, надісланий в Україну, ми повинні спрямувати частину цих грошей саме на таємні українські спроби позбавити Володимира Путіна його потоку доходів. Ми повинні витрачати свої гроші, щоб збанкрутувати Путіна, а не Америку, — впевнений експерт.