Журналисты проекта "Следствие Инфо" утверждают, что производимые в Украине системы спутниковой связи Gilat SkyEdge массово продают в Россию.

Как Украина в условиях войны продает России собственные спутниковые системы

По информации расследователей, только в течение 2023 года России продали около 22 тыс. систем Gilat SkyEdge общей стоимостью 5 млн долларов.

Систему производит завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit в Ужгороде для израильской корпорации Gilat Satellite Networks.

Журналисты расследователи отмечают, что изначально развязанной Россией преступной войны против Украины в СМИ неоднократно появлялась информация о передаче систем спутниковой связи Gilat оккупационной армии РФ на фронте.

Системы спутниковой связи Gilat массово продают дилеры по всей РФ, а в примечаниях к объявлению часто указано, что они "подходят для нужд "СВО". Это одна из причин, почему тарелки Gilat можно увидеть в отчетах и других помощников армии российских" захватчиков, — подчеркивают расследователи проекта "Следствие Инфо". Поделиться

Что известно о сотрудничестве компании Gilat с Россией

При этом журналисты подчеркивают, что после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину компания Gilat не прекратила работу на территории страны-агрессорки и продолжает импортировать оборудование через свою дочернюю компанию ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)".

Еще с начала 2000-х компания Gilat Satellite Networks помогала россиянам строить сеть спутниковой связи как для частных нужд, так и для государственного сектора. Также Gilat является партнером крупнейших операторов спутниковой связи — дочерней компании "Ростелекома" РТКОММ, а также дочернего бизнеса "Газпрома" — ООО "Газпром Космические Системы". Одним из направлений деятельности компании является развитие технологий военной связи, говорится в публикации "Следствие Инфо". Поделиться

Подчеркивается, что Ростелеком продолжал закупать системы Gilat в течение марта этого года.

Также их поставляют в структуры МВД России, говорится в расследовании.

В то же время, руководитель санкционного направления проекта Trap Agressor Роман Стебловский в комментарии расследователям заявил, что ввести санкции в отношении такого бизнеса как Gilat сложно, ведь для этого нужны "очень четкие доказательства не просто использования их продукции военными, а использования в войне против Украины".