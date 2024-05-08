Журналисты проекта "Следствие Инфо" утверждают, что производимые в Украине системы спутниковой связи Gilat SkyEdge массово продают в Россию.
Как Украина в условиях войны продает России собственные спутниковые системы
По информации расследователей, только в течение 2023 года России продали около 22 тыс. систем Gilat SkyEdge общей стоимостью 5 млн долларов.
Систему производит завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit в Ужгороде для израильской корпорации Gilat Satellite Networks.
Журналисты расследователи отмечают, что изначально развязанной Россией преступной войны против Украины в СМИ неоднократно появлялась информация о передаче систем спутниковой связи Gilat оккупационной армии РФ на фронте.
Что известно о сотрудничестве компании Gilat с Россией
При этом журналисты подчеркивают, что после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину компания Gilat не прекратила работу на территории страны-агрессорки и продолжает импортировать оборудование через свою дочернюю компанию ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)".
Подчеркивается, что Ростелеком продолжал закупать системы Gilat в течение марта этого года.
Также их поставляют в структуры МВД России, говорится в расследовании.
В то же время, руководитель санкционного направления проекта Trap Agressor Роман Стебловский в комментарии расследователям заявил, что ввести санкции в отношении такого бизнеса как Gilat сложно, ведь для этого нужны "очень четкие доказательства не просто использования их продукции военными, а использования в войне против Украины".
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