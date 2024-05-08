Журналісти проєкту "Слідство Інфо" стверджують, що вироблені в Україні системи супутникового зв'язку Gilat SkyEdge масово продають до Росії.

Як Україна в умовах війни продає Росії власні супутникові системи

За інформацією розслідувачів, тільки протягом 2023 року Росії продали близько 22 тис систем Gilat SkyEdge загальною вартістю 5 млн доларів.

Системи виробляє завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit в Ужгороді для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks.

Журналісти розслідувачі зазначають, що від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України у ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про передачу систем супутникового зв’язку Gilat окупаційній армії РФ на фронті.

Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони "підходить для потреб "СВО". Це одна з причин, чому "тарілки" Gilat можна побачити у звітах і інших "помічників" армії російських загарбників, — підкреслюють розслідувачі проєкту "Слідство Інфо". Поширити

Що відомо про співробітництво компанії Gilat з Росією

При цьому журналісти підкреслюють, що після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну компанія Gilat не припинила працювати на території країни-агресорки і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)".

Ще з початку 2000-х компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку — дочірньої компанії "Ростелекома" РТКОММ, а також дочірнього бізнесу "Газпрому" — ТОВ "Газпром Космічні Системи". Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку, — йдеться у публікації "Слідство Інфо". Поширити

Підкреслюється, що “Ростелеком” продовжував закуповувати системи Gilat протягом березня цього року.

Також їх постачають до структур МВС Росії, йдеться у розслідуванні.

Водночас керівник санкційного напрямку проєкту Trap Agressor Роман Стеблівський у коментарі розслідувачам заявив, що запровадити санкції щодо такого бізнесу як Gilat складно, адже для цього потрібні "дуже чіткі докази не просто використання їх продукції військовими, а використання у війні проти України".