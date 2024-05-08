Українські супутникові системи продають до Росії — Слідство Інфо
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські супутникові системи продають до Росії — Слідство Інфо

Супутниковий зв'язок

Журналісти проєкту "Слідство Інфо" стверджують, що вироблені в Україні системи супутникового зв'язку Gilat SkyEdge масово продають до Росії. 

Як Україна в умовах війни продає Росії власні супутникові системи

За інформацією розслідувачів, тільки протягом 2023 року Росії продали близько 22 тис систем Gilat SkyEdge загальною вартістю 5 млн доларів.

Системи виробляє завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit в Ужгороді для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks.

Журналісти розслідувачі зазначають, що від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України у ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про передачу систем супутникового зв’язку Gilat окупаційній армії РФ на фронті.

Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони "підходить для потреб "СВО". Це одна з причин, чому "тарілки" Gilat можна побачити у звітах і інших "помічників" армії російських загарбників, — підкреслюють розслідувачі проєкту "Слідство Інфо".

Що відомо про співробітництво компанії Gilat з Росією

При цьому журналісти підкреслюють, що після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну компанія Gilat не припинила працювати на території країни-агресорки і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)".

Ще з початку 2000-х  компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку — дочірньої компанії "Ростелекома" РТКОММ, а також дочірнього бізнесу "Газпрому" — ТОВ "Газпром Космічні Системи". Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку, — йдеться у публікації "Слідство Інфо".

Підкреслюється, що “Ростелеком” продовжував закуповувати системи Gilat протягом березня цього року.

Також їх постачають до структур МВС Росії, йдеться у розслідуванні. 

Водночас керівник санкційного напрямку проєкту Trap Agressor Роман Стеблівський у коментарі розслідувачам заявив, що запровадити санкції щодо такого бізнесу як Gilat складно, адже для цього потрібні "дуже чіткі докази не просто використання їх продукції військовими, а використання у війні проти України".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони шукає спосіб обмежити супутникові зйомки території України
Міноборони України
Супутник
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Супутник показав наслідки удару по аеродрому "Джанкой" в Криму — фото
Крим
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З аеродрому в Джанкої після ударів ЗСУ зникли радари армії РФ — супутникові знімки
Вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?