Журналісти проєкту "Слідство Інфо" стверджують, що вироблені в Україні системи супутникового зв'язку Gilat SkyEdge масово продають до Росії.
Як Україна в умовах війни продає Росії власні супутникові системи
За інформацією розслідувачів, тільки протягом 2023 року Росії продали близько 22 тис систем Gilat SkyEdge загальною вартістю 5 млн доларів.
Системи виробляє завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit в Ужгороді для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks.
Журналісти розслідувачі зазначають, що від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України у ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про передачу систем супутникового зв’язку Gilat окупаційній армії РФ на фронті.
Що відомо про співробітництво компанії Gilat з Росією
При цьому журналісти підкреслюють, що після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну компанія Gilat не припинила працювати на території країни-агресорки і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)".
Підкреслюється, що “Ростелеком” продовжував закуповувати системи Gilat протягом березня цього року.
Також їх постачають до структур МВС Росії, йдеться у розслідуванні.
Водночас керівник санкційного напрямку проєкту Trap Agressor Роман Стеблівський у коментарі розслідувачам заявив, що запровадити санкції щодо такого бізнесу як Gilat складно, адже для цього потрібні "дуже чіткі докази не просто використання їх продукції військовими, а використання у війні проти України".
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