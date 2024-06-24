Украинские теннисистки получили соперниц на квалификации Уимблдона
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Спорт
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Украинские теннисистки получили соперниц на квалификации Уимблдона

Тенис
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Источник:  online.ua

Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде — Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева узнали своих соперниц.

Главные тезисы

  • 4 украинских теннисистки попытаются пробиться в основную сетку международного турнира Уимблдон
  • Участницы Олимпиады-2024 в теннисе: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль.
  • Женская сборная Украины по теннису получит пять лицензий на участие в Олимпиаде-2024 с возможностью получить еще одну.
  • Процесс отбора украинских теннисисток на Олимпиаду-2024 отмечает, что для участия спортсмены должны входить в топ-56 лучших и выполнить критерий участия в сборной.

4 украинских теннисистки претендуют на участие в международном турнире Уимблдон

24 июня, стали известны результаты жеребьевки первого раунда квалификации Уимблдона.

Четыре украинских теннисистки узнали своих соперниц на пути к основной сетке турнира:

  • Анастасия Соболева (WTA №228) сыграет против австралийки Дестани Айявы (WTA №193)

  • Юлия Стародубцева (WTA №151) встретится с Анной Бондарь (WTA №93) из Венгрии

  • Катарина Завацкая (WTA №200) сыграет против Селин Наеф (WTA №173) из Швейцарии

  • Дарья Снигирь (WTA №131) будет противостоять Жиль Тайкман (WTA №197) из Швейцарии

Отметим, что в основной сетке Уимблдона сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль.

Олимпиада-2024. Украинские теннисистки получили 5 лицензий на участие

Женская сборная Украины по теннису гарантированно использует пять именных пропусков на Олимпиаду-2024, вероятно получение также шестой лицензии. Об этом заявил капитан сборной Украины Михаил Филима.

Для участия в Олимпиаде спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 лучших, а также выполнить критерий за сборную.

По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде, но две из них не выполнили второе условие отбора.

Михаил Филима подтвердил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры поедут сестры Киченок - они будут соревноваться в парном разряде.

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