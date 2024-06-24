Українські тенісистки отримали суперниць на кваліфікації Вімблдону

Відбулося жеребкування кваліфікації Вімблдону в жіночому одиночному розряді — Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва дізналися своїх суперниць.

4 українські тенісистки претендують на участь у міжнародному турнірі Вімблдон

24 червня, стали відомі результати жеребкування першого раунду кваліфікації Вімблдону.

Чотири українські тенісистки дізналися своїх суперниць на шляху до основної сітки турніру:

Анастасія Соболєва (WTA №228) зіграє проти австралійки Дестані Айяви (WTA №193)

Юлія Стародубцева (WTA №151) зустрінеться з Анною Бондар (WTA №93) з Угорщини

Катаріна Завацька (WTA №200) зіграє проти Селін Наєф (WTA №173) зі Швейцарії

Дарія Снігур (WTA №131) протистоятиме Жіль Тайкман (WTA №197) зі Швейцарії

Зазначимо, що в основній сітці Вімблдону зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.

Олімпіада-2024. Українські тенісистки отримали 5 ліцензій на участь

Жіноча збірна України з тенісу гарантовано використає п'ять іменних перепусток на Олімпіаду-2024, ймовірним є здобуття також шостої ліцензії. Про це заявив капітан збірної України Михайло Філіма.

Для участі в Олімпіаді спортсмени в одиночному розряді мають входити у топ-56 найкращих, а також виконати критерій ігор за збірну.

За першим пунктом відбору проходять одразу п'ять українок в одиночному розряді, але дві з них — не виконали другої умови відбору.

Михайло Філіма підтвердив, що ті три тенісистки, які виконали обидві умови будуть включені в заявку на Олімпіаду-2024 в одиночному розряді. А також на Ігри поїдуть сестри Кіченок — вони змагатимуться в парному розряді.