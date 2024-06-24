Українські тенісистки отримали суперниць на кваліфікації Вімблдону

Відбулося жеребкування кваліфікації Вімблдону в жіночому одиночному розряді — Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва дізналися своїх суперниць.
Головні тези:
- 4 українські тенісистки спробують пробитися в основну сітку міжнародного турніру Вімблдон
- Участниці Олімпіади-2024 в тенісі: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.
- Жіноча збірна України з тенісу отримає п'ять ліцензій на участь у Олімпіаді-2024, з можливістю отримати ще одну.
- Процес відбору українських тенісисток на Олімпіаду-2024 зазначає, що для участі спортсмени мають входити у топ-56 найкращих та виконати критерій участі за збірну.
4 українські тенісистки претендують на участь у міжнародному турнірі Вімблдон
24 червня, стали відомі результати жеребкування першого раунду кваліфікації Вімблдону.
Чотири українські тенісистки дізналися своїх суперниць на шляху до основної сітки турніру:
Анастасія Соболєва (WTA №228) зіграє проти австралійки Дестані Айяви (WTA №193)
Юлія Стародубцева (WTA №151) зустрінеться з Анною Бондар (WTA №93) з Угорщини
Катаріна Завацька (WTA №200) зіграє проти Селін Наєф (WTA №173) зі Швейцарії
Дарія Снігур (WTA №131) протистоятиме Жіль Тайкман (WTA №197) зі Швейцарії
Зазначимо, що в основній сітці Вімблдону зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.
Олімпіада-2024. Українські тенісистки отримали 5 ліцензій на участь
Жіноча збірна України з тенісу гарантовано використає п'ять іменних перепусток на Олімпіаду-2024, ймовірним є здобуття також шостої ліцензії. Про це заявив капітан збірної України Михайло Філіма.
Для участі в Олімпіаді спортсмени в одиночному розряді мають входити у топ-56 найкращих, а також виконати критерій ігор за збірну.
За першим пунктом відбору проходять одразу п'ять українок в одиночному розряді, але дві з них — не виконали другої умови відбору.
Михайло Філіма підтвердив, що ті три тенісистки, які виконали обидві умови будуть включені в заявку на Олімпіаду-2024 в одиночному розряді. А також на Ігри поїдуть сестри Кіченок — вони змагатимуться в парному розряді.
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