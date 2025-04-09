Украинские воины поразили два российских ЗРПК "Панцирь" — видео

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" и воины 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила обнаружили и уничтожили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь».
Главные тезисы
- Украинские военные экипажи выявили и уничтожили два российских ЗРПК “Панцирь”.
- Стоимость каждого российского комплекса “Панцирь” составляет около 14 миллионов долларов.
- Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь” предназначен для борьбы с воздушными и наземными целями.
ВСУ поразили два российских ЗРПК "Панцирь"
Об этом Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook, обнародовав соответствующее видео.
Стоимость каждого из таких российских комплексов составляет около 14 млн долларов.
Как отметили в Сухопутных войсках, цели обнаружили разведывательные борта SHARK, переданные фондом "Вернись живым".
Панцирь-С1 представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведется двумя или тремя операторами.
Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с ИК и РЛ слежение. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.
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