Украинские воины поразили два российских ЗРПК "Панцирь" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили два российских ЗРПК "Панцирь" — видео

Сухопутные войска ВС Украины
Панцирь
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Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" и воины 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила обнаружили и уничтожили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь».

Главные тезисы

  • Украинские военные экипажи выявили и уничтожили два российских ЗРПК “Панцирь”.
  • Стоимость каждого российского комплекса “Панцирь” составляет около 14 миллионов долларов.
  • Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь” предназначен для борьбы с воздушными и наземными целями.

ВСУ поразили два российских ЗРПК "Панцирь"

Об этом Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Стоимость каждого из таких российских комплексов составляет около 14 млн долларов.

Как отметили в Сухопутных войсках, цели обнаружили разведывательные борта SHARK, переданные фондом "Вернись живым".

Панцирь-С1 представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведется двумя или тремя операторами.

Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с ИК и РЛ слежение. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

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