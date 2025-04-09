Українські воїни уразили два російських ЗРГК "Панцир" — відео

Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" та воїни 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила виявили і знищили два російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир».

ЗСУ уразили два російських ЗРГК "Панцир"

Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Вартість кожного з таких російських комплексів становить близько 14 млн доларів.

Як зауважили у Сухопутних військах, цілі знайшли розвідувальні борти SHARK, передані фондом "Повернись живим".

Панцирь-С1 являє собою зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії, що розміщується на гусеничному шасі, колісному шасі вантажівки, причепа або встановлюваний стаціонарно. Управління ведеться двома або трьома операторами.

Протиповітряна оборона здійснюється автоматичними гарматами та керованими ракетами з радіокомандним наведенням з ІЧ та РЛ стеженням. Комплекс призначено для захисту малорозмірних об'єктів від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних). Крім того, комплекс здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями, а також живою силою супротивника.