Українські воїни уразили 17 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 17 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Українські воїни уразили 17 районів зосередження армії РФ
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Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем армії РФ.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.
  • Армія РФ залучила для ураження 2737 дронів-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 5 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 922340 (+1390) осіб,

  • танків — 10541 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 21952 (+20) од,

  • артилерійських систем — 25730 (+67) од,

  • РСЗВ — 1350 (+1) од,

  • засобів ППО — 1124 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 31778 (+105) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42954 (+113) од,

  • спеціальної техніки — 3788 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі, — наголошує Генштаб ЗСУ.

Розпочалася 1137-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.

4 квітня армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 107 авіаударів, зокрема, скинула 171 керовану авіаційну бомбу.

Окрім того, ворог здійснив 6353 обстріли, з них 105 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2737 дронів-камікадзе.

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