Украинские воины поразили 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем армии РФ.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.
- Армия РФ привлекла для поражения 2737 дронов-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 5 апреля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 922340 (+1390) человек,
танков — 10541 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 21952 (+20) ед,
артиллерийских систем — 25730 (+67) ед,
РСЗО — 1350 (+1) ед,
средств ПВО — 1124 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 31778 (+105) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 42954 (+113) ед,
специальной техники — 3788 (+1) ед.
Начались 1137-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.
4 апреля армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 107 авиаударов, в том числе сбросила 171 управляемую авиационную бомбу.
Кроме того, враг совершил 6353 обстрела, из них 105 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2737 дронов-камикадзе.
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