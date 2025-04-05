Украинские воины поразили 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 5 апреля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 922340 (+1390) человек,

танков — 10541 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 21952 (+20) ед,

артиллерийских систем — 25730 (+67) ед,

РСЗО — 1350 (+1) ед,

средств ПВО — 1124 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 31778 (+105) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 42954 (+113) ед,

специальной техники — 3788 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — БПЛА ОТР и крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме, — отмечает Генштаб ВСУ. Поделиться

Начались 1137-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.

4 апреля армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 107 авиаударов, в том числе сбросила 171 управляемую авиационную бомбу.