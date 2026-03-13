Украинский биатлонист Радь завоевал третью медаль Паралимпиады-2026

Украинский биатлонист Тарас Радь завоевал третью личную медаль на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии.
Главные тезисы
- Украинский биатлонист Тарас Радь завоевал третью медаль на Паралимпиаде-2026 в спринте-преследовании в классе сидя.
- Радь ранее выигрывал золото и бронзу на этих зимних Паралимпийских играх, показав выдающиеся результаты.
Радь завоевал "серебро" на Паралимпиаде-2026
13 марта Тарас стал серебряным призером в спринте-преследовании в классе, сидя, передает Укринформ.
Ранее на нынешних Играх Радь имел «золото» в спринтерской гонке и «бронзу» в индивидуальной гонке.
В сегодняшнем спринте-преследовании у украинского параспортсмена было 21,5 секунды отставания от лидера и 1 промах на огневых рубежах.
Украина пока остается на седьмом месте в общекомандном зачете Паралимпиады — 11 наград (3,3,5).
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-