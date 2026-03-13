Украинский биатлонист Радь завоевал третью медаль Паралимпиады-2026
Радь
Источник:  Укринформ

Украинский биатлонист Тарас Радь завоевал третью личную медаль на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии.

Главные тезисы

  • Украинский биатлонист Тарас Радь завоевал третью медаль на Паралимпиаде-2026 в спринте-преследовании в классе сидя.
  • Радь ранее выигрывал золото и бронзу на этих зимних Паралимпийских играх, показав выдающиеся результаты.

Радь завоевал "серебро" на Паралимпиаде-2026

13 марта Тарас стал серебряным призером в спринте-преследовании в классе, сидя, передает Укринформ.

Ранее на нынешних Играх Радь имел «золото» в спринтерской гонке и «бронзу» в индивидуальной гонке.

В сегодняшнем спринте-преследовании у украинского параспортсмена было 21,5 секунды отставания от лидера и 1 промах на огневых рубежах.

Победил Ербол Хамитов из Казахстана, третьим был китаец Лю Цзисюй.

Украина пока остается на седьмом месте в общекомандном зачете Паралимпиады — 11 наград (3,3,5).

