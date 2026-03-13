Український біатлоніст Радь виборов третю медаль Паралімпіади-2026
Джерело:  Укрінформ

Український біатлоніст Тарас Радь виборов третю особисту медаль на XIV зимових Паралімпійських іграх в Італії.

Головні тези:

  • Український біатлоніст Тарас Радь виграв срібло на Паралімпіаді-2026 у спринті-переслідуванні у класі сидячи.
  • Це вже третя медаль для Радя на цих зимових Паралімпійських іграх, де він раніше виборов золото та бронзу.

Радь виборов “срібло” на Паралімпіаді-2026

13 березня Тарас став срібним призером у спринті-переслідуванні у класі сидячи, передає Укрінформ.

Раніше на нинішній Іграх Радь мав «золото» у спринтерській гонці та «бронзу» в індивідуальній гонці.

У сьогоднішньому спринті-переслідуванні український параспортсмен мав 21,5 секунди відставання від лідера та 1 промах на вогневих рубежіх.

Переміг Єрбол Хамітов з Казахстану, третім був китаєць Лю Цзисюй.

Україна поки залишається на сьомому місці у загальнокомандному заліку Паралімпіади — 11 нагород (3,3,5).

