Український біатлоніст Радь виборов третю медаль Паралімпіади-2026

Український біатлоніст Тарас Радь виборов третю особисту медаль на XIV зимових Паралімпійських іграх в Італії.
Головні тези:
- Український біатлоніст Тарас Радь виграв срібло на Паралімпіаді-2026 у спринті-переслідуванні у класі сидячи.
- Це вже третя медаль для Радя на цих зимових Паралімпійських іграх, де він раніше виборов золото та бронзу.
Радь виборов “срібло” на Паралімпіаді-2026
13 березня Тарас став срібним призером у спринті-переслідуванні у класі сидячи, передає Укрінформ.
Раніше на нинішній Іграх Радь мав «золото» у спринтерській гонці та «бронзу» в індивідуальній гонці.
У сьогоднішньому спринті-переслідуванні український параспортсмен мав 21,5 секунди відставання від лідера та 1 промах на вогневих рубежіх.
Україна поки залишається на сьомому місці у загальнокомандному заліку Паралімпіади — 11 нагород (3,3,5).
