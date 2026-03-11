Зірка Паралімпіади Едлінгер заявила про зґвалтування напередодні своєї перемоги
Джерело:  online.ua

Каріна Едлінгер — одна з найяскравіших чемпіонок Паралімпіади в Пекіні. Наразі вона виступає за команду Чехії, хоча раніше представляла збірну Австрії. Молода спортсменка врешті наважилася на зізнання, яке шокувало усіх її фанатів.

 

Головні тези:

  • Каріна Едлінгер вкотре нагадала, що успіх та слава — це не запорука щастя.
  • Вона також закликала не здаватися навіть в найскладніших життєвих ситуаціях.

За словами самої Каріни, за два тижні до здобуття "золота" у Пекіні вона була зґвалтована.

Тривалий час чемпіонка не наважувалася про це розповісти, однак врешті час настав, пише Laola1.at.

За ці роки, в тому числі в австрійському спорті, я пережила дуже темні часи. Я дуже, дуже страждала від цього. Зовні я була успішною молодою леді, яка виграла все, що тільки можна, але те, як почувається така людина насправді, — це зовсім інша історія, — відверто зізнається Едлінгер.

Ця психологічна травма стала справжнім викликом для чемпіонки, який міг зламати її життя, однак Каріна не здалася.

Спортсменка висловила вдячність своєму собаці, який допомагає їй у повсякденному житті через її порушення зору.

На щастя, я вижила, і за це я вдячна також своєму собаці, який знову приніс у моє життя багато світла. Я 14 тижнів проходила терапію, — додала Каріна.

