Зірка Паралімпіади Едлінгер заявила про зґвалтування напередодні своєї перемоги

Каріна Едлінгер — одна з найяскравіших чемпіонок Паралімпіади в Пекіні. Наразі вона виступає за команду Чехії, хоча раніше представляла збірну Австрії. Молода спортсменка врешті наважилася на зізнання, яке шокувало усіх її фанатів.

Едлінгер пережила зґвалтування

За словами самої Каріни, за два тижні до здобуття "золота" у Пекіні вона була зґвалтована.

Тривалий час чемпіонка не наважувалася про це розповісти, однак врешті час настав, пише Laola1.at.

За ці роки, в тому числі в австрійському спорті, я пережила дуже темні часи. Я дуже, дуже страждала від цього. Зовні я була успішною молодою леді, яка виграла все, що тільки можна, але те, як почувається така людина насправді, — це зовсім інша історія, — відверто зізнається Едлінгер. Поширити

Ця психологічна травма стала справжнім викликом для чемпіонки, який міг зламати її життя, однак Каріна не здалася.

Спортсменка висловила вдячність своєму собаці, який допомагає їй у повсякденному житті через її порушення зору.