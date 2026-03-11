Зірка Паралімпіади Едлінгер заявила про зґвалтування напередодні своєї перемоги

Каріна Едлінгер — одна з найяскравіших чемпіонок Паралімпіади в Пекіні. Наразі вона виступає за команду Чехії, хоча раніше представляла збірну Австрії. Молода спортсменка врешті наважилася на зізнання, яке шокувало усіх її фанатів.
Головні тези:
- Каріна Едлінгер вкотре нагадала, що успіх та слава — це не запорука щастя.
- Вона також закликала не здаватися навіть в найскладніших життєвих ситуаціях.
Едлінгер пережила зґвалтування
За словами самої Каріни, за два тижні до здобуття "золота" у Пекіні вона була зґвалтована.
Тривалий час чемпіонка не наважувалася про це розповісти, однак врешті час настав, пише Laola1.at.
Ця психологічна травма стала справжнім викликом для чемпіонки, який міг зламати її життя, однак Каріна не здалася.
Спортсменка висловила вдячність своєму собаці, який допомагає їй у повсякденному житті через її порушення зору.
