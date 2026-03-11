Звезда Паралимпиады Эдлингер заявила об изнасиловании накануне своей победы
Звезда Паралимпиады Эдлингер заявила об изнасиловании накануне своей победы

Эдлингер пережила изнасилование
Карина Эдлингер – одна из самых ярких чемпионок Паралимпиады в Пекине. Сейчас она выступает за команду Чехии, хотя раньше представляла сборную Австрии. Молодая спортсменка наконец решилась на признание, шокировавшее всех ее фанатов.

Главные тезисы

  • Карина Эдлингер в очередной раз напомнила, что успех и слава — это не залог счастья.
  • Она также призвала не сдаваться даже в самых сложных ситуациях.

Эдлингер пережила изнасилование

По словам самой Карины, за две недели до получения "золота" в Пекине она была изнасилована.

Долгое время чемпионка не решалась об этом рассказать, однако в конце концов время пришло, пишет Laola1.at.

За эти годы, в том числе в австрийском спорте, я испытала очень темные времена. Я очень, очень страдала от этого. Внешне я была успешной молодой леди, которая выиграла все, что можно, но то, как чувствует себя такой человек на самом деле, — это совсем другая история, — откровенно признается Эдлингер.

Эта психологическая травма стала настоящим вызовом для чемпионки, который мог сломить ее жизнь, однако Карина не сдалась.

Спортсменка выразила благодарность своей собаке, которая помогает ей в повседневной жизни из-за ее нарушения зрения.

К счастью, я выжила, и за это я благодарна также своей собаке, которая снова принесла в мою жизнь много света. Я 14 недель проходила терапию, — добавила Карина.

