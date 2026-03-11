Звезда Паралимпиады Эдлингер заявила об изнасиловании накануне своей победы

Карина Эдлингер – одна из самых ярких чемпионок Паралимпиады в Пекине. Сейчас она выступает за команду Чехии, хотя раньше представляла сборную Австрии. Молодая спортсменка наконец решилась на признание, шокировавшее всех ее фанатов.

Эдлингер пережила изнасилование

По словам самой Карины, за две недели до получения "золота" в Пекине она была изнасилована.

Долгое время чемпионка не решалась об этом рассказать, однако в конце концов время пришло, пишет Laola1.at.

За эти годы, в том числе в австрийском спорте, я испытала очень темные времена. Я очень, очень страдала от этого. Внешне я была успешной молодой леди, которая выиграла все, что можно, но то, как чувствует себя такой человек на самом деле, — это совсем другая история, — откровенно признается Эдлингер. Поделиться

Эта психологическая травма стала настоящим вызовом для чемпионки, который мог сломить ее жизнь, однако Карина не сдалась.

Спортсменка выразила благодарность своей собаке, которая помогает ей в повседневной жизни из-за ее нарушения зрения.