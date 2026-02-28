Украинский биатлонист Тарасюк завоевал "серебро" на юниорском ЧМ-2026

Тарасюк завоевал "серебро" на юниорском ЧМ-2026

На юниорском ЧМ-2026 в Арбере биатлонные соревнования стартовали с мужской "индивидуалки" среди ребят. В ней приняли участие четыре украинца: Тарас Тарасюк, Назарий Савоник, Константин Марцелюк и Ярослав Гаркуша.

Лучшим среди украинцев стал Тарасюк, который, несмотря на два недостатка на втором огневом рубеже, получил "серебро". Биатлонист пересек финиш с отставанием в 54.5 секунды от победившего в гонке латвийца Рихардса Лозберса. Также Тарасюк вошел в топ-3 в самое быстрое время на круге и на стрельбище.

В то же время Савоник занял 25-е место в дебютной международной гонке в карьере. Биатлонист завершил гонку с пятью недостатками и отставанием от победителя в 7:15.9 минуты.

Юниорский ЧМ-2026, Арбер. Мужская индивидуальная гонка (ребята)

Рихардс Лозберс (Латвия, 2+0+1+0) 38:21.2 Тарас Тарасюк (Украина, 0+2+0+0) +54.5 Георгий Джорджов (Болгария, 1+1+1+0) +3:23.9