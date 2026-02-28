Український біатлоніст Тарасюк виборов "срібло" на юніорському ЧС-2026
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український біатлоніст Тарасюк виборов "срібло" на юніорському ЧС-2026

Тарасюк
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український біатлоніст Тарас Тарасюк виборов "срібло" в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу-2026 в Арбері.

Головні тези:

  • Тарас Тарасюк виборов “срібло” у індивідуальній гонці на юніорському ЧС-2026 в Арбері.
  • Український біатлоніст показав впевнену гонку, перетнувши фініш з відставанням у 54.5 секунди від переможця.

Тарасюк виборов "срібло" на юніорському ЧС-2026

На юніорському ЧС-2026 в Арбері біатлонні змагання стартували з чоловічої "індивідуалки" серед хлопців. У ній взяли участь чотири українці: Тарас Тарасюк, Назарій Савонік, Костянтин Марцелюк та Ярослав Гаркуша.

Найкращим серед українців став Тарасюк, який попри дві хиби на другому вогневому рубежі, здобув "срібло". Біатлоніст перетнув фініш з відставанням у 54.5 секунди від латвійця Ріхардса Лозберса, що переміг у гонці. Також Тарасюк увійшов у топ-3 за найшвидшим часом на колі та перебуванні на стрільбищі.

Натомість Савонік посів 25-те місце у дебютній міжнародній гонці в кар'єрі. Біатлоніст завершив гонку з п'ятьма хибами та відставанням від переможця у 7:15.9 хвилини.

Юніорський ЧС-2026, Арбер. Чоловіча індивідуальна гонка (хлопці)

  1. Ріхардс Лозберс (Латвія, 2+0+1+0) 38:21.2

  2. Тарас Тарасюк (Україна, 0+2+0+0) +54.5

  3. Георгій Джорджов (Болгарія, 1+1+1+0) +3:23.9

Це друга медаль Тараса Тарасюка на міжнародній арені. На юніорському Євро-2026 він став чемпіоном в одиночній змішаній естафеті у парі зі своєю сестрою Тетяною.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна здобула бронзову медаль Кубка світу з біатлону
біатлоністи
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виборола "золото" юніорського Євро з біатлону
Євро
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону
Меркушина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?