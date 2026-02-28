Український біатлоніст Тарасюк виборов "срібло" на юніорському ЧС-2026

Український біатлоніст Тарас Тарасюк виборов "срібло" в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу-2026 в Арбері.

Тарасюк виборов "срібло" на юніорському ЧС-2026

На юніорському ЧС-2026 в Арбері біатлонні змагання стартували з чоловічої "індивідуалки" серед хлопців. У ній взяли участь чотири українці: Тарас Тарасюк, Назарій Савонік, Костянтин Марцелюк та Ярослав Гаркуша.

Найкращим серед українців став Тарасюк, який попри дві хиби на другому вогневому рубежі, здобув "срібло". Біатлоніст перетнув фініш з відставанням у 54.5 секунди від латвійця Ріхардса Лозберса, що переміг у гонці. Також Тарасюк увійшов у топ-3 за найшвидшим часом на колі та перебуванні на стрільбищі.

Натомість Савонік посів 25-те місце у дебютній міжнародній гонці в кар'єрі. Біатлоніст завершив гонку з п'ятьма хибами та відставанням від переможця у 7:15.9 хвилини.

Юніорський ЧС-2026, Арбер. Чоловіча індивідуальна гонка (хлопці)

Ріхардс Лозберс (Латвія, 2+0+1+0) 38:21.2 Тарас Тарасюк (Україна, 0+2+0+0) +54.5 Георгій Джорджов (Болгарія, 1+1+1+0) +3:23.9