Украинский БпАК "Чаклун" допущен к использованию Силами обороны

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставкам дрон отечественного производства "Чаклун". Он выстроен по самолетной схеме.

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ БпАК «Чаклун»

Дрон достаточно компактен по размерам, однако мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии.

Благодаря использованию высокотехнологичных материалов обладает стойкостью к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления.

Для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.

Украинский БпАК "Чаклун": что известно

Полет БпАК "Колдун" может выполняться:

в автоматическом режиме по нанесенному маршруту;

в управляемом режиме, что дает пилоту возможность при необходимости изменять курс полета

Проводится фото/видео фиксация местности с координатами с записью на бортовой съемный носитель. Для этого применяется камера Go-Pro и онлайн-курсовая камера.

Система возвращения домой при блокировке сигнала — инерционная дублированная система навигации. Поделиться

Сравнительные преимущества БпАК "Чаклун":

Небольшая стоимость комплекса, оснащенного двумя беспилотниками по сравнению с другими комплексами этого же класса, которая может варьироваться в зависимости от стоимости заявленной полезной нагрузки.

Собственное производство как корпусов, так и многих элементов комплекса позволяет проводить оперативный капитальный ремонт (замена отдельных элементов конструкции или перенос уцелевшей оснастки в новый корпус беспилотника).

Материал планера прочный и в то же время достаточно эластичный. Это делает его ремонтопригодным в полевых условиях.