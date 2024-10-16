Український БпАК "Чаклун" допущено до використання Силами оборони

Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва “Чаклун”. Він збудований за літаковою схемою.

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БпАК «Чаклун»

Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може зокрема коригувати вогонь артилерії.

Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління.

Для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є фактором стримування.

Український БпАК “Чаклун”: що відомо

Політ БпАК “Чаклун” може виконуватися:

в автоматичному режимі за завданим маршрутом;

в керованому режимі, що надає пілоту можливість за потреби змінювати курс польоту

Проводиться фото/відео фіксація місцевості з координатами із записом на бортовий зйомний носій. Для цього застосовується камера Go-Pro та онлайн курсова камера.

Система повернення додому при блокуванні сигналу — інерційна дубльована система навігації. Поширити

Порівняльні переваги БпАК “Чаклун”:

Невелика вартість комплексу, оснащеного двома безпілотниками, порівняно з іншими комплексами цього ж класу, яка може варіюватися в залежності від вартості заявленого корисного навантаження.

Власне виробництво як корпусів, так і багатьох елементів комплексу дозволяє проводити оперативний капітальний ремонт (заміна окремих елементів конструкції або перенесення вцілілого оснащення в новий корпус безпілотника).

Матеріал планера є міцним і водночас достатньо еластичним. Це робить його ремонтопридатним у польових умовах.