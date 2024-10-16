Український БпАК "Чаклун" допущено до використання Силами оборони

Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва “Чаклун”. Він збудований за літаковою схемою.
Головні тези:
- Безпілотний авіаційний комплекс “Чаклун” виконує завдання в автоматичному та керованому режимах, фіксує фото/відео з координатами та має систему повернення при втраті сигналу.
- Виробництво власних корпусів та елементів дозволяє проводити оперативний ремонт та заміну компонентів у польових умовах.
- БпАК “Чаклун” має невелику вартість порівняно з аналогами та високу ефективність в умовах радіоелектронної боротьби.
- Завдяки компактності, мультифункціональності та високій відновлюваності умов, український БпАК “Чаклун” стає ефективним рішенням для Збройних Сил України.
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БпАК «Чаклун»
Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може зокрема коригувати вогонь артилерії.
Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління.
Для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є фактором стримування.
Український БпАК “Чаклун”: що відомо
Політ БпАК “Чаклун” може виконуватися:
в автоматичному режимі за завданим маршрутом;
в керованому режимі, що надає пілоту можливість за потреби змінювати курс польоту
Проводиться фото/відео фіксація місцевості з координатами із записом на бортовий зйомний носій. Для цього застосовується камера Go-Pro та онлайн курсова камера.
Порівняльні переваги БпАК “Чаклун”:
Невелика вартість комплексу, оснащеного двома безпілотниками, порівняно з іншими комплексами цього ж класу, яка може варіюватися в залежності від вартості заявленого корисного навантаження.
Власне виробництво як корпусів, так і багатьох елементів комплексу дозволяє проводити оперативний капітальний ремонт (заміна окремих елементів конструкції або перенесення вцілілого оснащення в новий корпус безпілотника).
Матеріал планера є міцним і водночас достатньо еластичним. Це робить його ремонтопридатним у польових умовах.
Готовий комплекс БПАК "Чаклун" передається у вигляді повністю двох зібраних та налаштованих планерів, оснащених повними комплектами необхідної електроніки, ноутбуком зі встановленим програмним забезпеченням та комплектом необхідних аксесуарів.
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