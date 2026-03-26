Украинский фигурист Марсак сенсационно пробился в произвольную программу ЧМ-2026
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский фигурист Кирилл Марсак впервые в карьере отобрался в любую программу чемпионата мира-2026. Представитель сборной Украины получил за свое выступление 83.36 балла – второй лучший результат в карьере.

Марсак выступит в произвольной программе ЧМ-2026

В одиночном мужском катании на чемпионате мира 2026 года по фигурному катанию приняли участие 36 фигуристов. К случайной программе мирового первенства квалифицировались топ-24 по результатам короткой программы.

Украину в одиночном мужском катании представил один спортсмен — Кирилл Марсак. Мировое первенство-2026 стало для украинца первым турниром после дебютных Олимпийских игр, где установил личный рекорд в короткой программе (86.89 балла).

На ЧМ-2026 Марсаку также удалось показать один из лучших прокатов в короткой программе — за свое выступление украинец получил 83.36 балла — второй топрезультат в карьере. Благодаря этому Марсак досрочно квалифицировался в произвольную программу — гарантированно финиширует в топ-24.

Произвольная программа на чемпионате мира-2026 станет для Марсака первой в карьере. До сих пор Кирилл участвовал в двух чемпионатах мира. Ближе всего к отбору он был на ЧМ-2023, где занял 35 место, а на первенстве 2025 стал 33-м.

Произвольная программа у мужчин начнется 28 марта в 13:30.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский фигурист Марсак завоевал "серебро" турнира в Риге
Марсак
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фигуристы завоевали медали европейских турниров — детали
Подгайная
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фигуристы Подгайная и Коваль сенсационно получили "бронзу" юниорского ЧМ-2026
Коваль

