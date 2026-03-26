Украинский фигурист Марсак сенсационно пробился в произвольную программу ЧМ-2026

Украинский фигурист Кирилл Марсак впервые в карьере отобрался в любую программу чемпионата мира-2026. Представитель сборной Украины получил за свое выступление 83.36 балла – второй лучший результат в карьере.
Главные тезисы
- Кирилл Марсак сенсационно пробился в произвольную программу ЧМ-2026, получив второй лучший результат в карьере - 83.36 балла.
- Марсак успешно прошел квалификацию и гарантированно финиширует в топ-24 участников на чемпионате мира-2026 по фигурному катанию.
Марсак выступит в произвольной программе ЧМ-2026
В одиночном мужском катании на чемпионате мира 2026 года по фигурному катанию приняли участие 36 фигуристов. К случайной программе мирового первенства квалифицировались топ-24 по результатам короткой программы.
Украину в одиночном мужском катании представил один спортсмен — Кирилл Марсак. Мировое первенство-2026 стало для украинца первым турниром после дебютных Олимпийских игр, где установил личный рекорд в короткой программе (86.89 балла).
На ЧМ-2026 Марсаку также удалось показать один из лучших прокатов в короткой программе — за свое выступление украинец получил 83.36 балла — второй топрезультат в карьере. Благодаря этому Марсак досрочно квалифицировался в произвольную программу — гарантированно финиширует в топ-24.
Произвольная программа у мужчин начнется 28 марта в 13:30.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-