Український фігурист Марсак сенсаційно пробився до довільної програми ЧС-2026

Український фігурист Кирило Марсак вперше в кар'єрі відібрався у довільну програму чемпіонату світу-2026. Представник збірної України отримав за свій виступ 83.36 бала — другий найкращий результат у кар'єрі.

В одиночному чоловічому катанні на чемпіонаті світу 2026 року з фігурного катання участь взяло 36 фігуристів. До довільної програми світової першості кваліфікувалися топ-24 за результатами короткої програми.

Україну в одиночному чоловічому катанні представив один спортсмен — Кирило Марсак. Світова першість-2026 стала для українця першим турніром після дебютних Олімпійських ігор, де він встановив особистий рекорд у короткій програмі (86.89 бала).

На ЧС-2026 Марсаку також вдалось показати один з найкращих прокатів у короткій програмі — за свій виступ українець отримав 83.36 бала — другий топрезультат в кар'єрі. Завдяки цьому Марсак достроково кваліфікувався у довільну програму — гарантовано фінішує у топ-24.

Довільна програма на чемпіонаті світу-2026 стане для Марсака першою у кар'єрі. Досі Кирило брав участь у двох чемпіонатах світу. Найближче до відбору він був на ЧС-2023, де посів 35-те місце, а на першості 2025 року став 33-м.

Довільна програма у чоловіків розпочнеться 28 березня о 13:30.