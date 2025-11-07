Український фігурист Марсак здобув "срібло" турніру у Ризі

Український фігурист Кирило Марсак став срібним призером турніру Volvo Open Cup у латвійській Ризі. Близьким до подіуму був Іван Шмуратко, що посів четверте місце.

Марсак став срібним призером Volvo Open Cup

Марсак розпочинав змагання в статусі чинного чемпіона Volvo Open Cup, на якому в листопаді 2024 року виконав історичний, перший серед українських фігуристів четверний лутц.

Загалом до заявки латвійського турніру в одиночному чоловічому катанні увійшли троє українців: окрім Марсака, стартували Сергій Соколов та Іван Шмуратко, який на місцевому льоду здобув "бронзу" в дебютному дорослому сезоні 2019/20.

Марсак зробив заявку на перемогу в довільній програмі четверга, 6 листопада, яку завершив на другій позиції з доробком у 73.37 бала — рівно на півтора бала поступився дворазовому чемпіону, естонцю Арлету Леванді.

Перевага Леванді над Марсаком у довільній програмі на другий день турніру становила вже понад 13 балів — естонець здобув "золото", тоді як українець у боротьбі за "срібло" випередив колишнього фігуриста "синьо-жовтих" Федора Куліша, що з 2023 року представляє Латвію. Поширити

Іван Шмуратко завершив обидві програми на четвертій позиції, показавши свій найкращий результат на міжнародних стартах у сезоні. Дев'яте місце посів Сергій Соколов.

Для Кирила Марсака "срібло" в Ризі стало першою медаллю за рік, відколи українець тріумфував в Латвії на 53-му розіграші Volvo Open Cup. Місцеве "золото" фігурист вигравав і на юніорському рівні, в сезоні 2023/24.

У вересні 21-річний Марсак здобув першу ліцензію України на Олімпіаду-2026 у фігурному катанні, посівши четверте місце кваліфікаційного турніру. Відтоді Кирило не завершив "челенджер" у Тбілісі через підозру на апендицит.