Украинский фигурист Марсак завоевал "серебро" турнира в Риге

Украинский фигурист Кирилл Марсак стал серебряным призером турнира Volvo Open Cup в латвийской Риге. Близким к подиуму был Иван Шмуратко, занявший четвертое место.

Марсак начал соревнования в статусе действующего чемпиона Volvo Open Cup, на котором в ноябре 2024 года исполнил исторический, первый среди украинских фигуристов, четверний лутц.

В общей сложности в заявку латвийского турнира в одиночном мужском катании вошли трое украинцев: кроме Марсака, стартовали Сергей Соколов и Иван Шмуратко, который на местном льду завоевал "бронзу" в дебютном взрослом сезоне 2019/20.

Марсак сделал заявку на победу в произвольной программе четверга, 6 ноября, которую завершил на второй позиции с наследием в 73.37 балла — ровно на полтора балла уступил двукратному чемпиону, эстонцу Арлетту Леванди.

Преимущество Леванди над Марсаком в произвольной программе на второй день турнира составляло уже более 13 баллов — эстонец завоевал "золото", тогда как украинец в борьбе за "серебро" опередил бывшего фигуриста "сине-желтых" Федора Кулиша, представляющего с 2023 года Латвию. Поделиться

Иван Шмуратко завершил обе программы на четвертой позиции, показав свой лучший результат на международных стартах в сезоне. Девятое место занял Сергей Соколов.

Для Кирилла Марсака "серебро" в Риге стало первой медалью за год, когда украинец торжествовал в Латвии на 53-м розыгрыше Volvo Open Cup. Местное "золото" фигурист выигрывал и на юниорском уровне, в сезоне 2023/24.

В сентябре 21-летний Марсак получил первую лицензию Украины на Олимпиаду-2026 в фигурном катании, заняв четвертое место квалификационного турнира. С тех пор Кирилл не завершил "челленджер" в Тбилиси из-за подозрения на аппендицит.