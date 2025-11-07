Украинский фигурист Марсак завоевал "серебро" турнира в Риге

Украинский фигурист Кирилл Марсак стал серебряным призером турнира Volvo Open Cup в латвийской Риге. Близким к подиуму был Иван Шмуратко, занявший четвертое место.
Главные тезисы
- Кирилл Марсак завоевал серебро на турнире Volvo Open Cup в Риге, продемонстрировав высокий уровень мастерства в фигурном катании.
- Фигурист исполнил исторический четверной лутц, установив сильную конкуренцию на турнире.
- На турнире также отличились Иван Шмуратко и Сергей Соколов, занявшие четвертое и девятое места соответственно.
Марсак стал серебряным призером Volvo Open Cup
Марсак начал соревнования в статусе действующего чемпиона Volvo Open Cup, на котором в ноябре 2024 года исполнил исторический, первый среди украинских фигуристов, четверний лутц.
В общей сложности в заявку латвийского турнира в одиночном мужском катании вошли трое украинцев: кроме Марсака, стартовали Сергей Соколов и Иван Шмуратко, который на местном льду завоевал "бронзу" в дебютном взрослом сезоне 2019/20.
Марсак сделал заявку на победу в произвольной программе четверга, 6 ноября, которую завершил на второй позиции с наследием в 73.37 балла — ровно на полтора балла уступил двукратному чемпиону, эстонцу Арлетту Леванди.
Иван Шмуратко завершил обе программы на четвертой позиции, показав свой лучший результат на международных стартах в сезоне. Девятое место занял Сергей Соколов.
Для Кирилла Марсака "серебро" в Риге стало первой медалью за год, когда украинец торжествовал в Латвии на 53-м розыгрыше Volvo Open Cup. Местное "золото" фигурист выигрывал и на юниорском уровне, в сезоне 2023/24.
В сентябре 21-летний Марсак получил первую лицензию Украины на Олимпиаду-2026 в фигурном катании, заняв четвертое место квалификационного турнира. С тех пор Кирилл не завершил "челленджер" в Тбилиси из-за подозрения на аппендицит.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-