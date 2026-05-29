Украинский фильм "2000 метров к Андреевке" стал триумфатором "Эмми"
Категория
Культура
Дата публикации

Украинский фильм "2000 метров к Андреевке" стал триумфатором "Эмми"

"2000 метров к Андреевке" продолжает покорять киноиндустрию
Читати українською
Источник:  Deadline

Документальный фильм "2000 м к Андреевке" украинского режиссера Мстислава Чернова получил награду на ежегодной премии News & Documentary Emmy Awards.

Главные тезисы

  • Фильм признан лучшей в номинации "Выдающаяся режиссерская работа".
  • Мстиславу Чернову не удалось прибыть на церемонию награждения.

"2000 метров к Андреевке" продолжает покорять киноиндустрию

Украинский фильм признали лучшим в номинации "Выдающаяся режиссерская работа" (Outstanding Direction: Documentary).

Стоит обратить внимание на то, что он боролся за победу сразу в 6 номинациях.

Почетную награду в этот раз получали сооператор фильма Александр Бабенко и продюсер Мишель Мизнер.

Они воспользовались моментом на сцене, чтобы напомнить международному сообществу о ежедневных страданиях мирных украинцев и их отважной борьбе за свободу.

Каждый день украинские города подвергаются нападениям, а мирные жители погибают от ракет и бомб. Они прячутся, прикрывают своих детей, тушат пожары и дают отпор. Именно об этом наш фильм. О том, как, несмотря на нападения, несмотря на предательство, украинцы выжили и больше не являются жертвами. Они обладают свободой действий, имеют голос. Причина этого — люди в наших фильмах. Благодаря им все это не развалилось, — заявила со сцены Мишель от имени Мстислава Чернова.

Что важно понимать, украинскому режиссеру не удалось прибыть на церемонию по семейным обстоятельствам.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фильм украинца Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026
фильм
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США
Мстислав Чернов одержал важную победу
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил две американские кинопремии
Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил две американские кинопремии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?