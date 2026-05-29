Украинский фильм "2000 метров к Андреевке" стал триумфатором "Эмми"

Документальный фильм "2000 м к Андреевке" украинского режиссера Мстислава Чернова получил награду на ежегодной премии News & Documentary Emmy Awards.
Главные тезисы
- Фильм признан лучшей в номинации "Выдающаяся режиссерская работа".
- Мстиславу Чернову не удалось прибыть на церемонию награждения.
"2000 метров к Андреевке" продолжает покорять киноиндустрию
Украинский фильм признали лучшим в номинации "Выдающаяся режиссерская работа" (Outstanding Direction: Documentary).
Стоит обратить внимание на то, что он боролся за победу сразу в 6 номинациях.
Почетную награду в этот раз получали сооператор фильма Александр Бабенко и продюсер Мишель Мизнер.
Они воспользовались моментом на сцене, чтобы напомнить международному сообществу о ежедневных страданиях мирных украинцев и их отважной борьбе за свободу.
Что важно понимать, украинскому режиссеру не удалось прибыть на церемонию по семейным обстоятельствам.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-