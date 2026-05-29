Украинский фильм "2000 метров к Андреевке" стал триумфатором "Эмми"

"2000 метров к Андреевке" продолжает покорять киноиндустрию

Украинский фильм признали лучшим в номинации "Выдающаяся режиссерская работа" (Outstanding Direction: Documentary).

Стоит обратить внимание на то, что он боролся за победу сразу в 6 номинациях.

Почетную награду в этот раз получали сооператор фильма Александр Бабенко и продюсер Мишель Мизнер.

Они воспользовались моментом на сцене, чтобы напомнить международному сообществу о ежедневных страданиях мирных украинцев и их отважной борьбе за свободу.

Каждый день украинские города подвергаются нападениям, а мирные жители погибают от ракет и бомб. Они прячутся, прикрывают своих детей, тушат пожары и дают отпор. Именно об этом наш фильм. О том, как, несмотря на нападения, несмотря на предательство, украинцы выжили и больше не являются жертвами. Они обладают свободой действий, имеют голос. Причина этого — люди в наших фильмах. Благодаря им все это не развалилось, — заявила со сцены Мишель от имени Мстислава Чернова.

Что важно понимать, украинскому режиссеру не удалось прибыть на церемонию по семейным обстоятельствам.