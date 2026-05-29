Український фільм "2000 метрів до Андріївки" став тріумфатором "Еммі"

"2000 метрів до Андріївки" продовжує підкорювати кіноіндустрію

Український фільм визнали найкращим в номінації "Видатна режисерська робота" (Outstanding Direction: Documentary).

Варто звернути увагу на те, що загалом він боровся за перемогу одразу в 6 номінаціях.

Почесну нагороду цього разу отримували співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер.

Вони скористилася моментом на сцені, щоб нагадати міжнародній спільноті про щоденні страждання мирних українців та їхню відважну боротьбу за свободу.

Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм. Про те, як, незважаючи на напади, незважаючи на зраду, українці вижили і більше не є жертвами. Вони мають свободу дій, мають голос. Причиною цього є люди у наших фільмах. Завдяки їм усе це не розвалилося, — заявила зі сцени Мішель від імені Мстислава Чернова. Поширити

Що важливо розуміти, українському режисеру не вдалося прибути на церемонію через сімейні обставини.