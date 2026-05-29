Український фільм "2000 метрів до Андріївки" став тріумфатором "Еммі"

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова отримав нагороду на щорічній премії News & Documentary Emmy Awards.
Головні тези:
- Стрічку визнали найкращою у номінації “Видатна режисерська робота”.
- Мстиславу Чернову не вдалося прибути на церемонію нагородження.
"2000 метрів до Андріївки" продовжує підкорювати кіноіндустрію
Український фільм визнали найкращим в номінації "Видатна режисерська робота" (Outstanding Direction: Documentary).
Варто звернути увагу на те, що загалом він боровся за перемогу одразу в 6 номінаціях.
Почесну нагороду цього разу отримували співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер.
Вони скористилася моментом на сцені, щоб нагадати міжнародній спільноті про щоденні страждання мирних українців та їхню відважну боротьбу за свободу.
Що важливо розуміти, українському режисеру не вдалося прибути на церемонію через сімейні обставини.
