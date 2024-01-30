Украинский фильм "Степное" стал победителем кинофестиваля в Триесте

Первый полнометражный фильм Марины Вроды "Степное" стал лучшей лентой на 35-м кинофестивале в Триесте и получил приз зрительских симпатий.

Фильм "Степное" стал триумфатором фестиваля в Триесте

Украинская режиссер Марина Врода стала победительницей кинофестиваля в Триесте с фильмом-дебютом "Степное".

Об этом говорится на официальной странице кинофестиваля.

Приз Триеста получает фильм режиссера-дебютантки, который особенно поразил нас своим меланхоличным изображением жизни исчезающей деревни, боли и пропавших надежд, поданных одновременно с нежностью и правдиво, – отмечено в мотивационной части решения жюри. Поделиться

"Степное" – это история нескольких дней жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинское село Степное, чтобы ухаживать за своей мамой при смерти.

Момент прощания и исчезновения очень интересует меня, поскольку я наблюдаю, как уходит часть прошлого моей страны и прошлого моих родителей. Пропадает природа старых украинских сел, люди, которые еще живут там, но вне системы – все это несет в себе поражающую красоту умирания, – объясняла режиссер. Поделиться

В 2023 году фильм также получил награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария).

Другие награды фестиваля в Триесте

В рамках фестиваля на форуме копродукции WEMW 2024 также наградили:

документальный проект "Голубой свитер с желтой дыркой" продюсерки Елены Саулич и режиссера Татьяны Ходаковской, получившей EWA Network's Award for Equality & Inclusion (приз за равенство и инклюзию);

проект "Папины колыбельная" режиссера Леси Дяк, который в секции Last Stop Trieste получил премию HBO Europe;

проект короткометражного фильма Unavailable Кирилла Земляного, выигравшего HAVC & MIDPOINT Development Award.

Международный кинофестиваль в Триесте – итальянский кинофестиваль, посвященный кинематографу Центральной и Восточной Европы. Его проводят с 1998 года для развития культурных обменов.

Кроме официальной конкурсной программы с 2010 года проводятся форум When East Meets West, который привлекает кинопрофессионалов со всей Европы