Украинский фильм "Степное" стал победителем кинофестиваля в Триесте

Первый полнометражный фильм Марины Вроды "Степное" стал лучшей лентой на 35-м кинофестивале в Триесте и получил приз зрительских симпатий.
Фильм "Степное" стал триумфатором фестиваля в Триесте
Украинская режиссер Марина Врода стала победительницей кинофестиваля в Триесте с фильмом-дебютом "Степное".
Об этом говорится на официальной странице кинофестиваля.
"Степное" – это история нескольких дней жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинское село Степное, чтобы ухаживать за своей мамой при смерти.
В 2023 году фильм также получил награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария).
Другие награды фестиваля в Триесте
В рамках фестиваля на форуме копродукции WEMW 2024 также наградили:
документальный проект "Голубой свитер с желтой дыркой" продюсерки Елены Саулич и режиссера Татьяны Ходаковской, получившей EWA Network's Award for Equality & Inclusion (приз за равенство и инклюзию);
проект "Папины колыбельная" режиссера Леси Дяк, который в секции Last Stop Trieste получил премию HBO Europe;
проект короткометражного фильма Unavailable Кирилла Земляного, выигравшего HAVC & MIDPOINT Development Award.
Международный кинофестиваль в Триесте – итальянский кинофестиваль, посвященный кинематографу Центральной и Восточной Европы. Его проводят с 1998 года для развития культурных обменов.
Кроме официальной конкурсной программы с 2010 года проводятся форум When East Meets West, который привлекает кинопрофессионалов со всей Европы
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