Український фільм "Степне" став переможцем кінофестивалю у Трієсті
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Український фільм "Степне" став переможцем кінофестивалю у Трієсті

Trieste Film Festival
Врода

Перший повнометражний фільм Марини Вроди "Степне" став найкращою стрічкою на 35-му кінофестивалі у Трієсті та отримав приз глядацьких симпатій.

Фільм “Степне” тріумфував на фестивалі у Трієсті

Українська режисерка Марина Врода стала переможницею кінофестивалю у Трієсті з фільмом-дебютом “Степне”.

Про це йдеться на офіційній сторінці кінофестивалю.

Приз Трієста отримує фільм режисерки-дебютантки, який особливо вразив нас своїм меланхолійним зображенням життя села, що зникає, болю та зниклих надій, поданих водночас із ніжністю та правдиво, – зазначено в мотиваційній частині рішення журі.

"Степне" – це історія кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою при смерті.

Момент прощання та зникнення дуже цікавить мене, оскільки я спостерігаю, як відходить частина минулого моєї країни та минулого моїх батьків. Зникома природа старих українських сіл, люди, які ще живуть там, але поза системою – все це несе в собі красу вмирання, що вражає, – пояснювала режисерка.

У 2023 році стрічка також отримала нагороду за найкращу режисерську роботу на Міжнародному кінофестивалі у Локарно (Швейцарія).

Інші нагороди фестивалю у Трієсті

У межах фестивалю на форумі копродукції WEMW 2024 також нагородили:

  • документальний проєкт "Блакитний светр із жовтою діркою" продюсерки Олени Саулич і режисерки Тетяни Ходаківської, що отримав EWA Network’s Award for Equality & Inclusion (приз за рівність та інклюзію);

  • проєкт "Татова колискова" режисерки Лесі Дяк, що у секції Last Stop Trieste отримав премію HBO Europe;

  • проєкт короткометражного фільму Unavailable Кирила Земляного, що виграв HAVC & MIDPOINT Development Award.

Міжнародний кінофестиваль у Трієсті – італійський кінофестиваль, присвячений кінематографу Центральної та Східної Європи. Його проводять із 1998 року з метою розвитку культурних обмінів.

Окрім офіційної конкурсної програми з 2010 року проводять форум When East Meets West, який залучає кінопрофесіоналів з усієї Європи

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