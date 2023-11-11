Украинский флаг подняли в "серой зоне" на Харьковщине — видео

11 ноября стало известно, что пограничникам удалось поднять украинский флаг в селе Тополя на Харьковщине, которое находилось в "серой зоне" у границы с РФ.
Украинские защитники дали сигнал российским оккупантам
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" подняли сине-желтый флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополя на Харьковщине, который находился в "серой зоне".
Кроме того, они уже опубликовали видеоподтверждение своих слов.
Украина также отмечает годовщину освобождения Херсона
Как известно, 11 ноября 2023 года исполняется год после деоккупации украинскими воинами города Херсон.
Что важно понимать, это одна из величайших побед нашей армии за весь период войны с Россией.
В связи с этим к украинцам уже обратился глава государства Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский также подтвердил, что недавно подписал указ о наградах для воинов и гражданских, которые отличились именно там – при защите Херсонщины.
Кроме того, украинский лидер отметил работников органов местной власти, которые не предали нашу страну и боролись с врагом.
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