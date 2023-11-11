Украинский флаг подняли в "серой зоне" на Харьковщине — видео

11 ноября стало известно, что пограничникам удалось поднять украинский флаг в селе Тополя на Харьковщине, которое находилось в "серой зоне" у границы с РФ.

Украинские защитники дали сигнал российским оккупантам

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" подняли сине-желтый флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополя на Харьковщине, который находился в "серой зоне".

Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наше знамя, и помнить – "Мы всегда готовы защищать свои земли и уничтожать врагов! - подчеркнули наши защитники. Поделиться

Кроме того, они уже опубликовали видеоподтверждение своих слов.

Украина также отмечает годовщину освобождения Херсона

Как известно, 11 ноября 2023 года исполняется год после деоккупации украинскими воинами города Херсон.

Что важно понимать, это одна из величайших побед нашей армии за весь период войны с Россией.

В связи с этим к украинцам уже обратился глава государства Владимир Зеленский.

Сегодня – годовщина освобождения города Херсона, и я благодарен всем, кто вспоминал, как херсонцы противостояли оккупанту, как ждали возвращения украинского флага и как встречали наших воинов. Благодарю всех, кто сегодня почтил память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы Херсон, как и все наше государство, были свободны. Очень важно помнить, кто и как боролся ради Украины, кто и как спасал жизнь людей и нашего государства, - подчеркнул президент. Поделиться

Владимир Зеленский также подтвердил, что недавно подписал указ о наградах для воинов и гражданских, которые отличились именно там – при защите Херсонщины.

Кроме того, украинский лидер отметил работников органов местной власти, которые не предали нашу страну и боролись с врагом.