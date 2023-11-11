Український стяг замайорів у "сірій зоні" на Харківщині — відео

11 листопада стало відомо, що прикордонникам вдалося підняти український прапор у селі Тополі на Харківщині, що перебувало в "сірій зоні" біля кордону з РФ.

Українські захисники дали сигнал російським окупантам

Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".

Окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор, та пам'ятати – "Ми завжди готові захищати свої землі та знищувати ворогів! - наголосили наші захисники. Поширити

Окрім того, вони уже опублікували відеопідтвердження своїх слів.

Україна також святкує річницю звільнення Херсона

Як відомо, 11 листопада 2023 року виповнюється рік після деокупації українськими воїнами міста Херсон.

Що важливо розуміти, це одна з найбільших перемог нашої армії за весь період війни з Росією.

З цієї нагоди до українців уже звернувся глава держави Володимир Зеленський.

Сьогодні – річниця звільнення міста Херсона, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали наших воїнів. Дякую всім, хто сьогодні вшанував пам’ять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, були вільними. Дуже важливо пам’ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей і нашої держави, - наголосив президент. Поширити

Володимир Зеленський також підтвердив, що нещодавно підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися саме там – при захисті Херсонщини.

Окрім того, український лідер відзначив працівників органів місцевої влади, які не зрадили нашу країну й боролися з ворогом.