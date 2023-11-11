Український стяг замайорів у "сірій зоні" на Харківщині — відео

11 листопада стало відомо, що прикордонникам вдалося підняти український прапор у селі Тополі на Харківщині, що перебувало в "сірій зоні" біля кордону з РФ.
Українські захисники дали сигнал російським окупантам
Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".
Окрім того, вони уже опублікували відеопідтвердження своїх слів.
Україна також святкує річницю звільнення Херсона
Як відомо, 11 листопада 2023 року виповнюється рік після деокупації українськими воїнами міста Херсон.
Що важливо розуміти, це одна з найбільших перемог нашої армії за весь період війни з Росією.
З цієї нагоди до українців уже звернувся глава держави Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський також підтвердив, що нещодавно підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися саме там – при захисті Херсонщини.
Окрім того, український лідер відзначив працівників органів місцевої влади, які не зрадили нашу країну й боролися з ворогом.
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