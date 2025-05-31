Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую награду на ЧЕ-2025

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
Главные тезисы
- Назар Чепурной стал первым украинцем, победившим на Чемпионате Европы-2025 в опорном прыжке, заняв третье место с результатом 14,583 балла.
- Спортсмен уже второй год подряд завоевывает бронзовую награду в данной дисциплине.
- Сборная Украины столкнулась со скандалом перед турниром, когда спортсмен Сартинский был отстранен от участия в Чемпионате из-за конфликта с Федерацией гимнастики Украины.
Чепурной завоевал бронзу на Чемпионате Европы
Спортсмен занял третье место с результатом 14 583 балла и завоевал первую медаль для Украины на этом турнире.
Выиграл соревнование представитель Армении Артур Давтян, а серебряную награду завоевал британец Джейк Джерман.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, опорный скачок
Артур Давтян (Армения) — 14,799
Джейк Джерман (Великобритания) — 14,733
Назар Чепурный (Украина) — 14,583
Отметим, что Чепурной уже второй раз подряд получает бронзу в опорном прыжке на чемпионате Европы. В этом году он также мог получить медаль в свободных упражнениях, однако финишировал 4-м.
Однако спортсмены возмутились таким решением ФГУ и объявили, что они будут бойкотировать соревнования, обвинив в этом вице-президента Федерации Стеллу Захарову, которая "системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри".
Сам Сартинский считает, что его отстранили от чемпионата Европы, потому что он не подвергается влиянию со стороны Федерации. А Захарова в эксклюзивном комментарии Чемпиону обвинила Олега Верняева в организации бойкота сборной Украины.
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