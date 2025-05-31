Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую награду на ЧЕ-2025

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Чепурной завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Спортсмен занял третье место с результатом 14 583 балла и завоевал первую медаль для Украины на этом турнире.

Выиграл соревнование представитель Армении Артур Давтян, а серебряную награду завоевал британец Джейк Джерман.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, опорный скачок

Артур Давтян (Армения) — 14,799

Джейк Джерман (Великобритания) — 14,733

Назар Чепурный (Украина) — 14,583

Отметим, что Чепурной уже второй раз подряд получает бронзу в опорном прыжке на чемпионате Европы. В этом году он также мог получить медаль в свободных упражнениях, однако финишировал 4-м.

Напомним, сборная Украины подходила к турниру на фоне громкого скандала. 6 мая стало известно, что Федерация гимнастики Украины решила не отправлять Сартинского на чемпионат Европы, где должны выступать украинские гимнасты. Поделиться

Однако спортсмены возмутились таким решением ФГУ и объявили, что они будут бойкотировать соревнования, обвинив в этом вице-президента Федерации Стеллу Захарову, которая "системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри".