Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую награду на ЧЕ-2025
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Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую награду на ЧЕ-2025

Чепурной
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Источник:  Champion

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Главные тезисы

  • Назар Чепурной стал первым украинцем, победившим на Чемпионате Европы-2025 в опорном прыжке, заняв третье место с результатом 14,583 балла.
  • Спортсмен уже второй год подряд завоевывает бронзовую награду в данной дисциплине.
  • Сборная Украины столкнулась со скандалом перед турниром, когда спортсмен Сартинский был отстранен от участия в Чемпионате из-за конфликта с Федерацией гимнастики Украины.

Чепурной завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Спортсмен занял третье место с результатом 14 583 балла и завоевал первую медаль для Украины на этом турнире.

Выиграл соревнование представитель Армении Артур Давтян, а серебряную награду завоевал британец Джейк Джерман.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, опорный скачок

  • Артур Давтян (Армения) — 14,799

  • Джейк Джерман (Великобритания) — 14,733

  • Назар Чепурный (Украина) — 14,583

Отметим, что Чепурной уже второй раз подряд получает бронзу в опорном прыжке на чемпионате Европы. В этом году он также мог получить медаль в свободных упражнениях, однако финишировал 4-м.

Напомним, сборная Украины подходила к турниру на фоне громкого скандала. 6 мая стало известно, что Федерация гимнастики Украины решила не отправлять Сартинского на чемпионат Европы, где должны выступать украинские гимнасты.

Однако спортсмены возмутились таким решением ФГУ и объявили, что они будут бойкотировать соревнования, обвинив в этом вице-президента Федерации Стеллу Захарову, которая "системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри".

Сам Сартинский считает, что его отстранили от чемпионата Европы, потому что он не подвергается влиянию со стороны Федерации. А Захарова в эксклюзивном комментарии Чемпиону обвинила Олега Верняева в организации бойкота сборной Украины.

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